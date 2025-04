WhatsApp, notifiche per i cambi di username: cosa significa

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è una funzione ancora disponibile ma WhatsApp sta già lavorando per renderla il più possibile trasparente agli utenti quando lo sarà: molto presto la prestigiosa app di messaggistica istantanea darà la possibilità di cambiare il proprio nome utente (anche conosciuto con username o nickname). Ebbene, tutte le volte che verrà modificato, nella chat singole o di gruppo arriverà una notifica con il nuovo nominativo scelto.

Di cosa si tratta

La novità è stata prospettata in anteprima dagli esperti di WaBetaInfo che hanno annunciato la fase di sviluppo, da parte di Meta, degli aggiornamenti sul nome utente. " Questa funzionalità è progettata per migliorare la consapevolezza degli utenti visualizzando notifiche in chat ogni volta che un contatto o un membro di un gruppo imposta, modifica o rimuove il proprio nome utente", spiegano. In questo modo, quindi, oltre a una maggiore trasparenza sarà senz'altro ridotto il rischio di non riconoscere la persona con la quale stiamo parlando evitando anche impersonificazione nelle conversazioni.

La nuova funzione

" Oggi Mario ha cambiato il suo username con @Mario82 ": è soltanto un esempio delle notifiche che si potranno leggere in chat quando qualcuno cambia il proprio nome utente, lo modifica o lo elimina. Automaticamente, il sistema genererà un messaggio che sarà visibile nella conversazione per informare i partecipanti della modifica. " Sebbene questa funzionalità sia prevista per un futuro aggiornamento e la data di lancio esatta non sia ancora nota, questa informazione è sicuramente una buona notizia poiché conferma che WhatsApp sta continuando a lavorare attivamente dietro le quinte sul supporto per i nomi utente", spiegano gli esperti.

I perché della scelta

Come anticipato, è fondamentale riconoscere facilmente il nostro interlocutore specialmente da quando avrà la possibilità di cambiare il proprio nominativo anche in un nickname di fantasia, per esempio. Stesso discorso per le chat di gruppo, numerose, dove è facile che si possa scambiare il contatto per un altro o si dovrà perdere tempo prezioso nel capire chi possa aver cambiato il proprio identificativo " poiché gli utenti potrebbero altrimenti confondersi su chi stanno parlando. Oltre alla trasparenza, questa funzionalità mira anche a migliorare la consapevolezza degli utenti. Se qualcuno cambia il proprio nome utente e i suoi contatti non vengono informati, ciò potrebbe creare confusione quando si cerca di rintracciare quella persona in seguito", spiega WaBetaInfo.

Con le notifiche in chat si potrà immediatamente associare il nuovo nome utente al contatto evitando in questo modo che la comunicazione possa diventare complicata o interrompersi. La notifica aiuterà anche a garantire l'autenticità degli utenti sconosciuti su WhatsApp: quando il nome utente di un contatto cambia drasticamente passando da uno che identifica chiaramente una persona a un nome completamente diverso, possono sorgere dubbi legittimi sull'identità del contatto così come quando ci scrive qualcuno non presente in rubrica.

Gli utenti saranno in grado di tracciare l'evoluzione dell'identità dei propri contatti e individuare più facilmente comportamenti sospetti tramite queste notifiche chat"

. Dalle prime indiscrezioni, sembra che queste notifiche saranno automatiche e obbligatorie per tutti e che, dunque, non ci sarà modo di disattivarle o nasconderle.