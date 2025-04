WhatsApp, arriva la privacy avanzata delle chat: in cosa consiste

Ascolta ora 00:00 00:00

Si alza sempre di più il livello di privacy che WhatsApp sta progettando per i suoi miliardi di utenti in tutto il mondo: sia per i sistemi operativi Android che iOS, infatti, è in fase di sviluppo la nuova opzione chiamata "Privacy avanzata delle chat" che impedirà, sia in quelle singole ma anche ai gruppi, di poter salvare o condividere informazioni sensibili che riguardano gli altri utenti.

Di cosa si tratta

La notizia è stata data in anteprima dagli esperti di WaBetaInfo che ne hanno spiegato il funzionamento: ognuno potrà alzare il livello di privacy impedendo a chiunque faccia parte della conversazione di salvare in modo automatico immagini o video ricevuti. " Questo comportamento si applica già alle chat con messaggi che scompaiono e WhatsApp ora prevede di estenderlo a qualsiasi conversazione in cui questa impostazione di privacy sarà attivata", spiegano. La nuova opzione comparirà nelle Impostazioni dell'app: in inglese è chiamata " Advanced chat privacy " e, una volta attivata, impedirà una serie di funzioni che adesso elencheremo.

Cosa non si potrà fare

Oltre a limitare il salvataggio dei media, la funzionalità sarà in grado di bloccare l'esportazione dell'intera cronologia delle chat: in questo modo non potranno essere tramandate al di fuori dell'app garantendo che le conversazioni sensibili e più delicate rimangano nell'universo di WhatsApp. Limitando la funzionalità di esportazione, Meta vuole dunque ridurre i rischii relativi alla condivisione dei dati quando non viene autorizzata, limitare le perdite accidentali e impedire l'archiviazione di messaggi privati ​​al di fuori dell'ambiente sicuro dell'app. "Inoltre, tutte le interazioni con Meta AI all'interno della conversazione sono completamente disabilitate quando è abilitata la privacy avanzata della chat" .

Utenti più sicuri

In questo modo saranno protetti coloro i quali vorranno proteggere i documenti più intimi da occhi indiscreti sconosciuti e limitarsi soltanto a condividerli con chi hanno scelto di farlo in chat. Chi proverà a salvare il materiale altrui potrebbe trovarsi di fronte la scritta " Can't auto-save media ", ossia " Non puoi salvare automaticamente i media ", segno che l'opzione è attiva. " Lo scopo di questa funzionalità non è quello di bloccare la condivisione di singoli messaggi, ma di impedire che intere conversazioni vengano facilmente esportate o salvate al di fuori dell'app", hanno aggiunto gli esperti. " Per questo motivo, WhatsApp ha deciso di non introdurre il rilevamento degli screenshot per le chat. Anche se il rilevamento degli screenshot fosse implementato, gli utenti potrebbero comunque aggirarlo tramite metodi come l'utilizzo di WhatsApp Web, in cui i client Web non offrono determinate protezioni della privacy disponibili sulle app mobili" .

Come ogni opzione, questa impostazione avanzata della privacy sarà del tutto facoltativa e potrà essere attivata o meno per ogni singola chat, abilitandola o disabilitandola in base alle proprie preferenze.

Qualora venisse attivata, l'utente in chat sarà informato con un messaggio automatico. Non è ancora stata stabilita una data di rilascio per il grande pubblico: trattandosi di fase di sviluppo, serviranno ancora molte settimane prima di averla a disposizione.