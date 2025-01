WhatsApp, nuove icone per Android e multi account per iPhone. Ecco le novità in arrivo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ultimamente gli sviluppatori di Meta stanno concentrando i propri sforzi sull'introduzione di nuovi elementi in grado non solo di perfezionare e rendere più gradevole l'uso di WhatsApp, ma anche di incrementare il livello di coerenza tra le versioni per Android e iOS. In questo senso si possono interpretare le novità grafiche relative alla schermata degli allegati studiate per Android, che si avvicineranno esteticamente alle soluzioni già in uso su dispositivi Apple, e l'implementazione del supporto multi-account per iOS, già in uso nelle versioni per sistemi operativi mobile sviluppati da Google.

Novità grafiche per Android

Il restyling dedicato a dispositivi Android è già stato messo a disposizione degli utenti con la versione stabile 2.25.1.75 di WhatsApp. Cliccando sull'icona con la graffetta nella barra dei messaggi, ovvero quella relativa agli allegati, è possibile apprezzare questa novità: le icone che indicano Documenti, Galleria, Posizione e Contatti, precedentemente di forma circolare, hanno infatti una nuova veste grafica, risultando ora quadrate ma con angoli arrotondati. Questa soluzione cambia profondamente l'aspetto dell'app, anche perché, oltre alla forma differente, le icone rispetto al recente passato sono più colorate e dettagliate, tanto nella modalità chiara quanto in quella scura: i simboli scelti dagli sviluppatori rendono la navigazione nel menu allegati molto più intuitiva ed esteticamente gradevole.

Si tratta, tuttavia, di una novità solo per quanto concerne la versione dell'app per Android, dal momento che questo restyling era già stato introdotto per la prima volta su iOS nel 2023, per essere poi adottato in pianta stabile. Tali modifiche sono disponibili nelle versioni 2.25.1.75 e 2.25.1.76 di WhatsApp distribuite a livello globale attraverso il Google Play Store, e tanti utenti hanno già potuto beneficiarne, come ad esempio quelli di India e Canada.

Multi account per iOS

Bisognerà attendere ancora un po' per il multi account dedicato invece ai sistemi iOS, opzione già disponibile per gli utenti che utilizzano la versione Android dell'app dal 2023: la funzionalità permette di poter usare due differenti profili sul medesimo smartphone, evitando di doversi obbligatoriamente appoggiare alla versione Business di WhatsApp o di utilizzare il metodo dell'app clonata.

A differenza della novità precedentemente illustrata, l'opzione multi account è ancora in fase di sviluppo: gli esperti di WaBetaInfo hanno segnalato di averla avvistata all'interno della versione beta 25.2.10.70 per iOS disponibile attraverso TestFligt. I test sono ancora in corso di svolgimento, e bisognerà aspettare anche per avere a disposizione la novità nella versione beta pubblica.

Non è difficile comunque ipotizzare che, visto il corretto funzionamento dell'opzione, il multi account avrà le stesse caratteristiche della versione Android. L'utente potrà passare in modo agevole da un profilo all'altro sullo stesso smartphone, cosa che accade di frequente soprattutto a chi utilizza un account diverso da quello personale per finalità lavorative.