WhatsApp, ora arriva il Chat Lock: cos'è la nuova funzione

Nuova icona e funzione per WhatsApp, che introduce il Lucchetto Chat. Si tratta di una novità che riguarderà l'applicazione Web di WhatsApp, accessibile attraverso i browser. La Chat Lock, Lucchetto Chat, andrà ad arricchire le possibilità messe a disposizione per la versione Web. Si tratta di una funzione che, del resto, è già attiva sugli smartphone Android e iOS dallo scorso anno.

Arriva il Chat Lock

Ma in cosa consiste questa funzione? Con Chat Lock, o Lucchetto Chat, la piattaforma di messaggistica istantanea farà un ulteriore passo avanti per quanto concerne la privacy degli utenti. Con questa nuova soluzione, infatti, si potranno rendere inaccessibili certe conversazioni che intendiamo mantenere private.

La novità in arrivo è stata annunciata dal portale online WABetaInfo, che ha spiegato come la funzione sia ancora in fase di sviluppo e dunque non ancora disponibile. A quanto pare le conversazioni private protette da Lucchetto Chat verranno raggruppate in una sola scheda che potrà essere aperta solo cliccando sull'icona dedicata. Non solo. Servirà anche digitare un codice segreto. Solo così sarà possibile accedere ai messaggi riservati.

" Con il codice segreto ora potrai impostare una password unica diversa da quella che usi per sbloccare il telefono e aggiungere un ulteriore livello di privacy alle tue chat con lucchetto. Potrai inoltre nascondere la cartella Chat con lucchetto dall'elenco delle chat in modo da poterla visualizzare solo digitando il codice segreto nella barra di ricerca. Se questo non va incontro alle tue esigenze, puoi sempre scegliere di visualizzarla nell'elenco delle chat. Ogni volta che vuoi applicare il lucchetto a una nuova chat, ora puoi semplicemente tenere premuto anziché accedere alle impostazioni della chat ", è quanto si legge sul blog di WhatsApp.

Le attese

A quanto pare la community ha molto apprezzato la funzione Lucchetto Chat su smartphone, dunque tutto fa pensare che anche l'aggiornamento sulla versione Web riscontrerà lo stesso successo. Come abbiamo detto, però, la funzione è ancora in fase di sviluppo. Bisognerà quindi attendere ancora un po' di tempo.