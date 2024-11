WhatsApp, al via la ricerca su Google per immagini ricevute: come funziona

Ascolta ora 00:00 00:00

Una delle app di messaggistica istantanea più famosi al mondo sta aggiungendo sempre più importanti migliorìe e novità per i suoi utenti: alcuni beta tester dei sistemi Android di WhatsApp potranno sperimentare in anteprima un metodo per controllare la veridicità delle immagini ricevute direttamente tramite l'app.

Come funziona

Ne parlano gli esperti di WABetaInfo spiegando cosa è contenuto nell'aggiornamento Android 2.24.21.31 che, per il momento, non è disponibile al grande pubblico: quando si visualizza un'immagine ricevuta tramite chat, non sarà più necessario scaricarla e ricaricarla per cercare le informazioni che servono ma si potrà fare un unico passaggio con l'opzione "cerca sul web" cliccando sul menu con i tre punti. A quel punto si avvia una ricerca inversa dell'immagine in questione. Chi utilizzava già abitualmente contenuti visivi avrà una possibilità più pratica e veloce rispetto al passato risparmiando tempo prezioso.

A cosa serve

Grazie a questa nuove funzione si avrà un maggiore " livello di sicurezza e praticità, consentendo agli utenti di trovare maggiori informazioni sulle immagini che ricevono. Ad esempio, può aiutare gli utenti a determinare se un'immagine è stata manipolata o estrapolata dal contesto, il che è particolarmente prezioso per combattere la disinformazione", spiegano gli esperti. Con questa nuova integrazione WhatsApp darà maggiore sicurezza nei contenuti delle conversazioni: nel caso delle immagini potrebbe non essere sufficiente, a prima vista, capire l'autenticità di quanto ricevuto ma in questo modo saranno tolti tutti i dubbi.

Un'opzione facoltativa

Questa nuova funzione per cercare immagini e foto su Internet è facoltativa: chi si preoccupa che possano essere elaborate dall'app si sbaglia, nel senso che quanto cercato su Google o sul altri motori di ricerca non verrà mai condiviso o rielaborato. La sicurezza e la privacy degli utenti sono sempre al sicuro. Per i beta tester sarà necessario andare sul Goole Play Store e scaricare l'ultima versione: si stima che nelle prossime settimane questa opzione sarà distribuita a un numero più elevato di utenti.

Le ultime novità di WhatsApp

In questo periodo gli sviluppatori sono particolarmente attivi nel rilasciare novità ai propri utenti: tra le ultime in ordine cronologico sottolineamo la traduzione automatica in tempo reale che consentirà di parlare con chiunque abbia una lingua diversa dalla nostra e di capirsi.

In questo modo sarà facile avere conversazioni chiare e semplici e poter dialogare in totale libertà senza perdere tempo a utilizzare gli strumenti di traduzione presenti in rete, si risparmiano molti passaggi e tempo prezioso avendo tutto a portata di mano.