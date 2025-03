WhatsApp smetterà di funzionare su questi dispositivi, ecco da quando

Ascolta ora 00:00 00:00

WhatsApp è senza ombra di dubbio l'applicazione più utilizzata al mondo per comunicare via voce o tramite messaggi, data l'immediatezza e la semplicità di utilizzo: proprio per questo motivo, nel momento in cui all'orizzonte ci sono dei cambiamenti importanti che potrebbero comprometterne il regolare funzionamento, è comprensibile che ci sia una certa apprensione.

E in effetti ci troviamo proprio in una fase delicata del genere, visto che, come ogni programma installato su laptop, su tablet o su smartphone, arriva un momento in cui gli apparecchi elettronici, e nello specifico i sistemi operativi su di essi installati, iniziano ad essere troppo datati e non più aggiornabili. Per questioni essenzialmente di sicurezza, quindi, ciclicamente anche WhatsApp inizia a staccarsi da versioni di Android e iOS obsolete.

In questo contesto s'inserisce la novità in arrivo per alcuni modelli di smartphone della Apple, per la precisione tutti quelli per i quali sarà impossibile effettuare un aggiornamento software a versioni di iOS 15.1 o successive: ebbene su nessuno di questi si potrà più fruire dei servizi della celebre app di messaggistica istantanea targata Meta a partire dalla data di lunedì 5 maggio. Nello specifico si tratta di iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, modelli su cui l'azienda non intende più investire per rendere installabili i più recenti aggiornamenti software.

Come detto, a causa di questa vulnerabilità non sarà più possibile utilizzare WhatsApp, per cui non restano molte strade a chi si viene a trovare in una situazione del genere. Per comprendere se il nostro telefono potrà supportare ancora l'app, bisogna verificare la possibilità di effettuare un upgrade tramite il percorso "Impostazioni - Generali - Aggiornamento Software". Qualora non si raggiungesse la versione minima richiesta di iOS, per continuare a usare l'app Meta sarebbe necessario acquistare un cellulare più recente. In questo caso è meglio prima effettuare un backup delle conversazioni salvate per non perderle, seguendo dall'interno di WhatsApp il percorso "Impostazioni - Chat - Backup delle chat - Esegui backup". L'altra soluzione è quella di optare per una diversa app di messaggistica istantanea.

Si allunga, pertanto, la già lunga lista di dispositivi non più in grado di fruire dei servizi dell'applicazione di messaggistica istantanea, che

comprende anche Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini, Moto G, Droid Razr HD, Moto E, One X, One X+, Desire 500, Desire 601, L9, Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90, Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, ed Xperia V.