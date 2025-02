WhatsApp, le spunte blu e chi ha qualcosa da nascondere

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti impazziti per l’annuncio fake della terza spunta blu di Whatsapp, con le spunte che molti vorrebbero aumentate come le lame delle lamette da barba. Nei rumors, che girano da anni, la terza spunta avviserebbe l’utente di uno screenshot della chat eseguito dall’altro con cui si sta scrivendo. E questo per la privacy. Vi immaginate quante discussioni? «Ehi, hai fatto uno screenshot? Perché? Per mandarlo a chi?». «Ma no, mi è scappato, l’ho cancellato subito».

Tuttavia ne approfitto per dirvi una cosa: non fidatevi di chi toglie le spunte blu. Sono persone che nascondono qualcosa, e oltretutto è molto irritante. Che siano amici o amanti o persone con cui lavorate, togliere la doppia spunta blu di avvenuta lettura (nonché l’orario dell’ultima connessione) è insopportabile. Almeno per me. Fammi vedere che hai letto, e non vuoi rispondere.

Soprattutto se state per iniziare una relazione amorosa, state lontani da chi non ha l’orario di connessione. Per carità, hanno sempre una scusa, tipo «sai, mi scrivono molte persone», e allora? Vedranno che hai letto e non ti va di rispondere, se ne faranno una ragione, buona o cattiva.

Invece sarebbe un’opzione per cui si possa scegliere a chi

dare la spunta blu di avvenuta lettura. Agli amici, alle persone intime. Almeno si crea una gerarchia. Come passare dal lei al tu, dalla spunta verde a quella blu. «Noi siamo amici, ci diamo del tu e anche la spunta blu».