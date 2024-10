Dal 4 al 12 novembre le audizioni al Parlamento Ue dei nuovi commissari

Ascolta ora 00:00 00:00

Le audizioni dei commissari europei designati presso le commissioni competenti del Parlamento europeo si terranno dal 4 al 12 novembre. La conferenza dei presidenti, che riunisce i capigruppo e la presidente dell'Eurocamera, ha approvato oggi il calendario per le audizioni. Il voto finale per l'entrata in vigore della nuova Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen (foto) potrebbe cosi tenersi nella sessione plenaria dal 25 al 28 novembre. In base a quanto riferisce l'agenzia di stampa Agi, saranno auditi prima i commissari e in seguito i vicepresidenti designati con il voto finale della plenaria del Parlamento europeo che dovrebbe tenersi nell'ultima settimana di novembre a cui seguirà, in caso di voto favorevole, l'insediamento ufficiale della nuova Commissione dal primo di dicembre.

La decisione sulle date in cui verranno tenute le audizioni è giunta dopo giorni di trattative tra i presidenti delle commissioni parlamentari su come suddividere i commissari designati a causa della sovrapposizione di competenze che caratterizza in modo particolare il nuovo esecutivo proposto da Ursula von der Leyen. Come sottolineato da Euractiv, un numero insolitamente elevato di commissari designati verrà ascoltato da più commissioni in sessioni congiunte.