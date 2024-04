“Affronto vergognoso…”. Italia derisa in Europa nel silenzio della sinistra

Fa discutere la vignetta comparsa a Maastricht contro l'Italia, che lascia intendere come il nostro Paese sia il male d'Europa. È opera dell'artista olandese van Dam ed è stata esposta in occasione del dibattito, che si terrà tra qualche giorno, tra Spitzenkandidat, ossia leader europei, per le imminenti elezioni europee. L'Europa è stata rappresentata come un uomo, evidentemente zoppo, come si evince dalle stampelle, a causa di una gamba malata. Quella gamba è rappresentata come l'Italia, che rende invalida l'Europa. Una analogia forte, che ha fatto scattare la reazione di Silvia Sardone, eurodeputata della Lega.

Il poster affisso a #Maastricht per pubblicizzare il dibattito tra i candidati presidente della @EU_Commission pic.twitter.com/nArkuraNpR — eunews.it (@eunewsit) April 26, 2024

A Maastricht, lunedì, presenzierà anche Ursula von der Leyen insieme a tutti i leader che presiedono i gruppi europei del parlamento. Van Dam è conosciuto in patria per i suoi graffiti e disegni che fanno satira sulla politica europea ma non è chiaro come sia nato l'attacco frontale contro l'Italia. Non è da escludersi che ci sia stata una commissione dietro quel disegno, con indicazione precisa di indicare l'Italia come gamba malata d'Europa.

" A Maastricht è comparso un poster di uno pseudo-artista che raffigura l’Italia come una la gamba malata dell’Europa: il tutto fa da scenografia al dibattito tra i vari gruppi Ue in programma lunedì sera, tra cui la Von der Leyen. Un affronto vergognoso da parte dell’estabilishment europeo: così vedono il nostro Paese i burocrati, lontanissimi dai cittadini e dalle loro esigenze. Nel silenzio della sinistra italiana… ", ha dichiarato l'onorevole Sardone.

Per il momento non sono stati rilasciati altri commenti da parte dei politici. Il poster pare che rimarrà e che non verrà rimosso, nonostante rappresenti un evidente attacco al nostro Paese.

Il disegno rimarrà alle spalle dei leader durante il convegno, esposto nelle tv e al pubblico: unincomprensibile da un Paese Ue a un altro Paese dell'Unione.