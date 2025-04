Budapest contro la Salis: "Simbolo di quanto sia marcio il Parlamento europeo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Budapest in tackle su Ilaria Salis. I precedenti sono noti: la trentanovenne è accusata in Ungheria di lesioni e partecipazione a un’associazione criminale per il presunto pestaggio di alcuni neonazisti durante il Giorno dell'Onore, ma è riuscita a lasciare la galera grazie all’elezione alle ultime Europee con alleanza Verdi-Sinistra. Negli ultimi mesi l'ex maestra non ha lesinato critiche a Viktor Orban e alla giustizia ungherese. Ma il governo magiaro non è rimasto in silenzio. Anzi, nelle ultime ore è tornato alla carica con Zoltan Kovacs, portavoce del premier, per alcune esternazioni dell'attivista di estrema sinistra.

In mattinata la Salis ha riferito sui social della missione appena conclusa della Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento Europeo, in visita a Budapest dal 14 al 16 aprile, e ha parlato di un grave deterioramento dello stato di diritto in Ungheria. Parole che non sono piaciute al diplomatico di Budapest: "Allora, facciamo chiarezza: Ilaria Salis, che ha picchiato quasi a morte persone per strada, sfugge alla giustizia intrufolandosi nel Parlamento europeo e ora fa la predica all'Ungheria sullo stato di diritto? Senza vergogna. Non è un simbolo di democrazia, è un simbolo di quanto sia diventato marcio il Parlamento europeo".

Nel suo affondo, il portavoce di Orban ha evidenziato che la commissione Libe non ha alcun mandato per sorvegliare gli affari interni degli Stati membri: "Eppure irrompe in Ungheria con un verdetto precompilato e grida al 'fascismo' quando i funzionari non si piegano al suo circo. Questa non è supervisione. Questa è una campagna diffamatoria politica.È questa l'idea del Parlamento europeo di difendere la democrazia? Sostenere delinquenti anarco-comunisti e chiamarla 'società civile'? Non c'è da stupirsi che Orban non li abbia incontrati. non prenderà ordini da criminali in giacca e cravatta".