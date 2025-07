Dazi, Meloni: "Positivo l'accordo, per un giudizio aspetto i dettagli"

Stati Uniti e Unione Europea hanno chiuso l'accordo sui dazi al 15% in tempo per evitare l'entrata in vigore della tassazione al 30%. " Considero positivo che ci sia un accordo ma se non vedo i dettagli non sono in grado di giudicare nel meglio ", ha dichiarato da Addis Abeba il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, subito dopo l'annuncio della chiusura della contrattazione che è avvenuta in Scozia tra Donald Trump e Ursula von der Leyen. " È stato un negoziato molto interessante. Penso che sarà ottimo per entrambe le parti.

Credo che voi, credo che i vostri vari Paesi, siano molto soddisfatti di questo", ha dichiarato il presidente Usa durante un punto stampa con il presidente della Commissione europea.

Articolo in aggiornamento