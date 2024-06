"Domani mi dimetto". Il premier belga lascia dopo il risultato delle elezioni europee

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo lo scioglimento del parlamento in Francia, in Belgio il primo ministro ha annunciato le sue dimissioni. In Belgio oggi si teneva l'election-day, che prevedeva il voto anche per le elezioni nazionali e regionali, oltre che quelle europee: " Per noi è una serata particolarmente difficile, abbiamo perso. Domani, mi dimetterò dal mio posto di primo ministro, sarò un primo ministro dimissionario. Ma i liberali sono forti, 'torneremo' ". Così ha dichiarato Alexander De Croo (Open Vld), che si è congratulato “ con i vincitori di queste elezioni, la N-VA, Vlaams Belang e Vooruit ”, senza dimenticare “ i nostri amici del MR nel Belgio francofono ”.

De Croo non è riuscito a trattenere le lacrime annunciando le sue dimissini dopo un risultato decisamente negativo. Con lo spoglio giunto al 90%, Open Vld è attualmente al 5.9% nelle elezioni federali (8.1% in quelle regionali), in calo rispettivamente del 2.7% e del 5% rispetto alle elezioni precedenti. Il partito separatista di destra Nuova Alleanza Fiamminga (Ecr), è al primo posto, sia per le elezioni federali belghe (26.7%) che per le elezioni regionali fiamminghe (25.2%). In Vallonia, i liberali del Mouvement Reformateur sono attualmente in testa con il 26.9%, contro i socialisti al 21.3%.

I sondaggi pre-elettorali sulle intenzioni degli elettori avevano messo per mesi il Vlaams Belang sulla buona strada per diventare il più grande partito delle Fiandre, il che gli avrebbe

permesso di ottenere la quota maggiore nel parlamento federale da 150 seggi. Tuttavia, il più grande partito di estrema destra del Belgio è cresciuto, ma meno del previsto.

Articolo in aggiornamento