Droni per allontanare i migranti: così la Francia attua i respingimenti al confine italiano

La Francia ignora le direttive Ue e continua con i respingimenti alle frontiere italiane. Tutti gli accordi sembrano essere saltati e ogni Paese, ormai, si muove secondo una propria linea. Se la situazione di Ventimiglia è nota a tutti, meno lo è quello del resto del confine, abbastanza simile. Francia e Italia condividono un'ampia parte di arco alpino e nonostante le ovvie difficoltà che si incontrano in questi passaggi, non è raro che i migranti tentino comunque l'attraversamento per sconfinare nel Paese Transalpino.

Il Paese guidato da Emmanuel Macron lo aveva annunciato e lo sta facendo. Oltre a blindare il confine con la Liguria, venendo meno al principio di libera circolazione di merci e persone nell'Unione europea, la Francia ha rafforzato le frontiere alpine non solo con nuovi innesti nella gendarmerie ma anche con sostegni tecnologici. Sono gli stessi migranti a raccontare di essere respinti mediante l'utilizzo di droni. Solo quest'oggi sono stati 40 quelli che la gendarmerie ha rimandato in Italia. " La situazione ci è stata aggiornata dai volontari della Croce Rossa intervenuti in soccorso. Il rifugio è pieno, stimiamo in oltre 180 i migranti ospitati ", spiega i presidente della onlus Rainbow4Africa, Paolo Narcisi.

Proprio per la carenza di posti, prosegue Narcisi, alcuni migranti ora dormono a terra in attesa che il rifugio sia più libero. I migranti, nei loro racconti, parlano " di droni utilizzati dalla gendarmerie per allontanarli " e lo stesso governo francese, quando ha annunciato di voler bloccare i confini, ha parlato di questi strumenti di dissuasione. Anche la Svizzera, che con l'Italia condivide una porzione di confine alpino e prealpino, a breve potrebbe integrare i pattugliamenti della guardia di confine con un drone, che è ancora in fase di ultimazione.