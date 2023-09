"Fiducia su un accordo dopo anni di fallimento". Il piano dei ministri Ue sui migranti

C'è profondo ottimismo sulla risoluzione dell'emergenza migranti in vista della riunione dei ministri dell'Interno dell'Ue che si terrà oggi, 28 settembre, nel pomeriggio. " Sono stati fatti progressi e sono ottimista sul fatto che oggi si possa trovare un'intesa sull'ultima tranche del Patto sulla migrazione. Dopo potremo cominciare i triloghi. Come per altri capitoli del Patto all'inizio ci sono state tensione ma alla fine siamo riusciti a gestire un accordo" , sostiene la commissaria agli Affari Interni, Ylva Johansson. La riunione, oltre al dossier migranti e al Memorandum sulla Tunisia, vedrà sul tavolo il tema della protezione temporanea per gli ucraini e quello della lotta al traffico di droga dal Sudamerica.

Nel frattempo, anche la presidenza di turno della Ue, retta dalla Spagna, si dichiara fiduciosa che oggi i ministri dell'interno troveranno un accordo di massima sul patto per gestire la crisi migratoria ormai da tempo diventata un fattore strutturale, permanente e che coinvolge l'intera Comunità europea. Il ministro spagnolo Fernando Grande-Marlaska Gòmez ha dichiarato ai giornalisti che l'intesa " permetterebbe di avviare i negoziati con il Parlamento europeo con l'obiettivo di approvare le norme entro la fine della legislatura ". Per il commissario Margaritis Schinas " ci si sta avvicinando al grande accordo di cui l'Europa ha bisogno dopo molti anni di fallimenti ". Lo sblocco è stato spinto dalla decisione tedesca di schierarsi a favore del compromesso proposto proprio dalla Spagna.

Lo scorso luglio si erano schierati contro Austria, Polonia, Ungheria, Repubblica ceca; Germania, Olanda e Slovacchia si erano astenute. C'è comunque da tenere conto che, in ogni caso, si procede sempre a maggioranza qualificata, con l'Ungheria che è contraria. La questione più divisiva è costituita dall'attribuzione del potere di dichiarare l'emergenza migratoria, in base alla quale scattano i ricollocamenti con l'opzione di versare ventimila euro per ogni persona non accolta. Ci si aspetta che gli stati si riserveranno l'ultima parola non lasciandola alla Commissione europea. Le norme riguardano le regole per far scattare una situazione emergenziale, ovvero quando uno stato deve fronteggiare un numero di afflussi di migranti superiore alla normalità, quando ci sono eventi eccezionali (il caso della pandemia), o crisi derivanti da "strumentalizzazioni" da parte di paesi non Ue.

La ministra dell'interno tedesca Nancy Faeser ha indicato che, per il via libera tedesco al regolamento sulla gestione delle situazioni di crisi, sarà necessario non ridurre gli standard sull'asilo: i paesi che chiedono l'attivazione dello stato d'emergenza devono anche garantire di aver sfruttato appieno le misure esistenti per le situazioni normali. Per Berlino la richiesta di far scattare una situazione di crisi emergenziale deve essere presa a maggioranza qualificata. Se ci fosse effettivamente l'accordo di massima che servirà da base per il negoziato con l'Europarlamento, la strada per un'intesa sul patto per l'asilo e la migrazione potrebbe risultare in discesa anche se non c'è la sicurezza che il dossier possa essere chiuso prima delle elezioni europee la prossima primavera.