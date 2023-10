La Ue mette al bando i glitter: lo stop dal 15 ottobre. Ecco perché

Nella lotta alle microplastiche finiscono anche i glitter, che a partire dalla giornata di domani, domenica 15 ottobre, diventeranno vietati. La stretta arriva dall'Unione europea, decisa a ridurre del 30% questo genere di materiali entro il 2030. Ed ecco così che i famosi "brillantini", ormai di uso comune, saranno messi al bando.

La normativa

I glitter rientrano nell'ambito delle microplastiche, materiale al quale l'Unione europea, impegnata a portare avanti il suo Green Deal, ha dichiarato guerra. Il nuovo provvedimento, che entrerà in vigore entro poche ore, introduce un'ulteriore stretta.

Essendo composti prodotti da polimeri e alluminio, i glitter saranno rapidamente eliminati dalla vendita. La Commissione europea è convinta, in questo modo, di ridurre il rilascio nell'ambiente di ulteriori materiali nocivi, come le microplastiche, che sono materiali che impiegano davvero molto tempo per degradarsi. Con la nuova regola, l'Ue sta pertanto cercando di intervenire non solo col divieto di vendita delle microplastiche, ma anche con lo stop a tutti quei prodotti a cui vengono aggiunte. Stavolta è toccato ai glitter, ma in futuro il cerchio di amplierà, arrivando anche a certe superfici sportive, come quelle utilizzate per i campi da basket o da pallavolo. Ci saranno deroghe solo in specifici casi. Intanto, ci si prepara alla stretta di domani.

Glitter addio

Negli anni i "brillantini" sono stati ampiamente usati e in vari ambiti, dalla cosmetica alla cartoleria. Si trovano glitter nei bigliettini d'auguri, o negli ombretti per gli occhi. Persino alcuni abiti o accessori contengono glitter.

Stando alla normativa euroepa, i primi a sparire saranno appunto i glitter sfusi e i brillantini contenuti nei cosmetici, come esfolianti, fondotinta, smalti e rossetti. Ci sono poi dei prodotti cosmetici che hanno ottenuto più tempo, e che verranno vietati fra quattro/dodici anni, in base a quanto servirà alle case cosmetiche per creare nuove formule e proporre un'alternativa.

La corsa agli ultimi brillantini

La normativa europea ha scatenato il panico fra gli usufruitori dei brillantini, specialmente fra le beauty addicted. Secondo quanto riferito dal The Guardian, in questi giorni in Germania c'è stata una vera e propria corsa all'ultimo glitter. Personaggi televisivi e influencer hanno infatti deciso di accumulare più prodotti glitterati possibili prima dello stop alla distribuzione.

Non sono mancate proteste e polemiche. Luca Valentino, personaggio tv dello show Deutschland Sucht den Superstar, ha affermato di non poter fare a meno dei brillanti, aggiungendo che senza il glitter se ne andranno anche le ultime scintille di glamour.