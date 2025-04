L'unica vera contromossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella di ieri è una data da ricordare, di quelle che segnano la storia. Non tanto sarebbe cronaca per l'introduzione dei dazi decisa da Donald Trump, ma perché ieri si è spezzato quel cordone ombelicale che dal 1945 ha sempre tenuto legate e in simbiosi in tutti i campi l'America e l'Europa, con non pochi reciproci vantaggi. Comunque vada a finire questa storia, pure se finisse domani, nulla sarà più come prima, perché si è sancito che non sempre e non necessariamente i due pilastri dell'Occidente America ed Europa debbano viaggiare all'unisono, pena la fine dell'Occidente stesso. Non è una tragedia, anzi. Così come un neonato che viene staccato dalla madre e inizia a vivere di vita propria non per questo rinuncia al rapporto unico ed esclusivo, nel tempo anche conflittuale ma mai di avversione, così Europa e America potranno vivere sotto lo stesso tetto civile e culturale, sia pure in modo più indipendente. Tutti gli economisti sostengono che i dazi non fanno bene né a chi li mette né a chi li subisce, quindi è facile immaginare che prima o poi si tornerà al libero commercio. Ma da ieri l'Europa sa che deve attrezzarsi per reggere da sola a qualsiasi tempesta, che il tempo degli ombrelli forniti da terzi più o meno gratis è finito, comunque non è più una garanzia granitica. Per farlo dovrà purtroppo pagare un prezzo e cambiare molte cose. Tra queste la velocità e i meccanismi decisionali, che si sono dimostrati del tutto inadeguati ai tempi e che sempre più lo saranno se si vuole stare al passo con democrazie snelle (quella americana) e autocrazie disinvolte e ciniche quali sono Russia, Cina e Iran. Non è quindi questione di andare alla guerra contro l'America, bensì fare la guerra a tutto ciò che in Europa non ha funzionato, a partire da quel diritto di veto su qualsiasi decisione di ognuno dei ventisette Stati alcuni piccoli come una nostra regione che compongono l'Unione.

Non esiste la democrazia all'unanimità, la democrazia funziona in base a una maggioranza eletta che nel rispetto delle minoranze assume l'onere e la responsabilità delle decisioni. Risolvere questa questione sarebbe l'unico e vero contro-dazio efficace per tenere testa all'amica America.