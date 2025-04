Marion Marechal, stoccata alle toghe francesi: "Contro Marine Le Pen decisione politica"

Ascolta ora 00:00 00:00

Quella contro Marine Le Pen è stata una decisione politica: non ha dubbi Marion Marechal. Ospite di "Quarta Repubblica", in prima serata su Rete 4, l'europarlamentare vicepresidente del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei e nipote della leader del Rassemblement National ha stroncato senza mezzi termini la condanna a quattro anni di carcere (di cui due da contrare col braccialetto elettronico ai domiciliari) e a cinque anni di ineleggibilità con esecuzione immediata.

"Oggi la giustizia utilizza tutti i mezzi per impedire alla candidata più favorita nei sondaggi di presentarsi alle elezioni presidenziali" l'analisi di Marion Marechal nello studio di Nicola Porro: "Basta guardare le ragioni che sono state avanzate dal giudice che parla di un rischio di turbamento dell'ordine pubblico e di recidiva mentre oggi Marine le Pen non è più al Parlamento europeo e quindi queste decisioni sono totalmente infondate".

Secondo la politica di Saint-Germain-en-Laye, esiste "volontà di una parte della magistratura di impedire alla destra di presentarsi alle elezioni" e questo non riguarderebbe solo la zia: "C'è anche il caso di Francois Fillon, che era in una posizione favorita nei sondaggi e gli è stato impedito di presentarsi in seguito all'inchiesta. Ci sono i casi che riguardano Nicolas Sarkozy, con condanne molto pesanti". Nonostante la condanna, Marion Marechal non ha dubbi: "La fiducia dei francesi nei confronti di Marine Le Pen non è diminuita. I sondaggi dimostrano che i francesi non hanno cambiato opinione".

Insieme ad altri otto eurodeputati, Marine Le Pen è stata condannata dal tribunale di Parigi per il reato di appropriazione indebita di fondi pubblici dell’Unione europea.

Gli imputati avrebbero "creato un sistema" per pagare con denaro europeo assistenti parlamentari "fittizi" che in realtà lavoravano per il Front National.I cinque anni di ineleggibilità con esecuzione immediata taglia fuori la leader del Rn alle prossime elezioni presidenziali in programma nel 2027.