Migranti, anche il leader del PP spagnolo promuove il modello Meloni

Dopo la visita di Keir Starmer, che ha voluto incontrare a Roma il premier Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi è arrivato il presidente del Partito Popolare spagnolo, Alberto Nùnez Feijòo, che oltre al presidente del Consiglio ha voluto incontrare anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Sul tavolo le politiche italiane per il contrasto all'immigrazione irregolare, che finora hanno portato a una riduzione di oltre il 60% degli arrivi rispetto al 2023. Soluzioni di deterrenza e di miglioramento organizzativo, anche grazie ai protocolli siglati con i Paesi di partenza, che hanno permesso al nostro Paese di frenare ul flusso irregolare, con l'obiettivo ultimo di arrivare a zero o, comunque, a una cifra molto vicina.

" Avevo interesse a conoscere le proposte del governo di Giorgia Meloni perché nell'ultimo anno in Italia gli arrivi di migranti irregolari sono diminuiti del 60%, mentre in Spagna sono aumentati del 60% ", ha dichiarato Feijòo, riferendosi all'enorme incremento subito sulle isole Canarie ma anche nella Spagna meridionale. La rotta atlantica si è rafforzata nell'ultimo anno e una delle ragioni potrebbe essere proprio il maggior controllo imposto sul versante del Mediterraneo centrale. Senza soluzioni adeguate, i trafficanti hanno trovato facile sbocco per arrivare in Europa passando per il Marocco, la Mauritania e il Senegal. " La politica migratoria in Italia funziona e in Spagna no ", ha proseguito Feijòo nel corso di una conferenza stampa con il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nella sede della stampa estera a Roma, dopo l'incontro avuto questa mattina con Meloni.

Il presidente del Partito Popolare spagnolo ha poi voluto ricordare le dichiarazioni di intenti del premier spagnolo Pedro Sanchez, che fece visita nel 2023 a Giorgia Meloni dichiarando che il governo italiano e spagnolo " avevano interessi allineati in materia migratoria ". Ma poi qualcosa è cambiato, ha sottolineato Feijòo, perché " l'Italia ha lavorato e ha ottenuto buoni risultati e la Spagna non ha lavorato ed è il Paese con la maggior pressione migratoria in Ue ". La politica italiana in tema di immigrazione, ha aggiunto, " interessa a qualsiasi politico responsabile in Europa ", perché " la lotta contro l'immigrazione irregolare non è un tema ideologico ma di Stato ".

va nella direzione giusta e non tocca a noi intervenire sulle scelte dei commissari. Fa parte della nostra famiglia politica e lo sosterremo nelle audizioni

E proprio in tal senso, il vicepremier italiano ha voluto sottolineare che a scelta dicome commissario Ue per i Migranti "".