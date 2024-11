Nomine Ue, trattativa serrata: "Si vota il 27, c'è tempo". Tajani: "Basta capricci di partito"

Ascolta ora 00:00 00:00

L'amministrazione von der Leyen bis è in crisi in conseguenza del veto posto dai socialisti europei guidati dal Partito democratico, che sta portando in Europa l'opposizione a Fratelli d'Italia. I socialisti, che di fatto hanno perso le elezioni, non vogliono che von der Leyen, espressione del Ppe che ha vinto, riconosca la vicepresidenza a Raffaele Fitto in quanto esponente di una componente di destra parte dell'Ecr. Ma il presidente della Commissione europea intende riconoscere il peso politico ed economico dell'Italia nella Commissione. " Il Parlamento europeo voterà la prossima Commissione il 27 novembre. C'è ancora tempo. Questa Camera è pienamente impegnata a far entrare in carica la nuova Commissione. Questa è una nostra responsabilità e la prendiamo molto seriamente. Soprattutto se guardiamo a ciò che sta accadendo nel mondo ", ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

I socialisti sono intenzionati a togliere la fiducia a von der Leyen se non asseconderà le loro richieste e hanno già annunciato il voto contrario per Fitto. " Credo che ora si debba lavorare nell'interesse dell'Europa. Non si può perdere tempo in capricci di questo o di quel partito. Fitto ha le carte in regola per fare il Commissario e il vicepresidente esecutivo lo hanno riconosciuto tutti. Credo sia giusto andare avanti per averlo operativo il prima possibile ", ha detto il vicepremier Antonio Tajani. " Non si può essere europeisti a la carte. L'Italia ha indicato Fitto e la Commissione europea, attraverso la sua presidente, lo ha scelto come vicepresidente esecutivo. Se si è europeisti bisogna avere un rapporto europeista e non di partito con la Commissione europea ", ha aggiunto.

" I primi mesi di ogni nuova legislatura sono sempre difficili, ma ciò che è importante è che lavoriamo insieme. Abbiamo bisogno di stabilità in tempi di cambiamento. Detto questo, il lavoro continua, le decisioni vengono prese, i processi legislativi sono in corso.

Ciò che i cittadini si aspettano da noi è che continuiamo a fornire assistenza all'Ucraina, allae al prossimo bilancio a lungo termine dell'Ue", ha invece detto ancora Metsola nella sua dichiarazione.