Nomine Ue, nessun accordo nella maggioranza Ursula

C'è lo stallo in Unione europea: i tre leader della "maggioranza Ursula" che oggi si sono riuniti con la presidente della Commissione europea a Palazzo Bayamont avevano chiesto alla presidente dell'Esecutivo Ue un segnale forte contro l'allargamento a destra della maggioranza. Nello specifico, i tre rappresentanti delle tre forze di maggioranza, popolari, socialisti e liberali, hanno posto il veto all'assegnazione del ruolo di vicepresidente a Raffaele Fitto e i portafogli al commissario ungherese Oliver Varhelyi. "Non c'è accordo", hanno riferito successivamente i portavoce, facendo intendere che da tutto è saltato per la posizione di Manfred Weber, leader del Ppe, accusato dai socialisti di " comportamento irresponsabile " e di aver " rotto lo storico accordo democratico e pro-europeo tra i gruppi conservatori, socialdemocratici e liberali ".

Con una nota, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso tutto il suo disappunto per quanto sta accadendo in Europa: " Signore e signori, ecco a voi la posizione del gruppo dei socialisti europei, nel quale la delegazione più numerosa è quella del Pd di Elly Schlein: a Raffaele Fitto, commissario italiano, va tolta la vicepresidenza della Commissione che la Presidente von

der Leyen ha deciso di affidare. L'Italia, secondo loro, non merita di avere una vicepresidenza della Commissione. Questi sono i vostri".

