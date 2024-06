"Notte più bella di due anni fa". E per Giorgia oltre 2 milioni di voti di preferenza

Ascolta ora 00:00 00:00

"Ci siamo visti qui quasi due anni fa ed era una bella notte, questa per me è più bella di due anni fa perché due anni fa era una scommessa basata sulla speranza, tanta gente aveva creduto in noi, tante persone speravano che noi potessimo essere, dopo quasi due anni di governo, nella peggiore situazione possibile, quelle stesse persone ci hanno detto: voi siete. Questo per me ha un valore enorme". A dirlo è il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commentando i risultati delle elezioni europee che vedono Fratelli d'Italia primo partito d'Italia.

Giorgia Meloni detta "Giorgia" supera i due milioni di voti di preferenza. Non sono ancora scrutinate tutte le sezioni e Meloni ha già 527mila voti nel nordovest, 466mila nel nordest, 418mila nel centro, 475mila nel sud e 190mila nelle isole.

Dopo quasi 60 mila sezioni scrutinate, FdI è il primo partito con il 28.85% delle preferenze e precede il Pd al 24.05%, il Movimento 5 Stelle fermo al 9.89% e incalzato da Forza Italia al 9.72%. La Lega ha ottenuto il 9.19% delle preferenze, 6.62% per Alleanza Verdi e Sinistra. Stati Uniti d'Europa al 3.73%, Azione al 3.31%, Pace Terra e Dignità al 2.19%.

Le reazioni nel centrodestra

" L'aria in Europa è assolutamente positiva. Abbiamo in settimana appuntamento con gli alleati del gruppo della Lega per fare il punto della situazione. Ho fatto i complimenti a Marine Le Pen e Jordan Bardella. Ho messaggiato con Giorgia facendole i complimenti. E ringrazio la comunità della Lega: era da un anno che tutti ci davano per morti, ma siamo vivi e vivaci ", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini commentando il risultato delle elezioni europee.

" Siamo molto soddisfatti per il risultato che si sta prefigurando, superiamo il risultato delle ultime elezioni politiche, stiamo raggiungendo il risultato che ci eravamo prefissati: quello di occupare lo spazio tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, è un risultato straordinario ", ha affermato il segretario di Forza Italia,

Antonio Tajani, commentando in conferenza stampa l'esito delle Europee, che vede gli azzurri poco sotto il 10%. "I risultati che stiamo vedendo ci confermano che Forza Italia cresce, è un partito nazionale", ha aggiunto.