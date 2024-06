Fratelli d'Italia è il primo partito. E il centrodestra cresce di tre punti

Ascolta ora 00:00 00:00

Fratelli d’Italia resta primo partito e il centrodestra complessivamente cresce nei consensi. Questo è il risultato più eclatante quando le proiezioni hanno raggiunto già una copertura al 53%.

"Grazie", scrive il premier Giorgia Meloni che su X ha postato una foto in cui esulta facendo il segno della vittoria. E aggiunge: "Fratelli 'Italia si conferma primo partito italiano, superando il risultato delle scorse elezioni politiche". Parlando con i cronisti dall'hotel Parco dei principi di Roma, il leader di Fratelli d'Italia ha esordito: "Ci siamo visti quasi due anni fa ed era una bella notte. Due anni fa era una scommessa basata sulla speranza. Tanta gente aveva creduto in noi. Dopo quasi due anni di governo quelle stesse persone ci hanno" dato la fiducia, "questo per me ha un valore enorme". Il premier, da un lato, ha ricordato il periodo difficile perché "non c'erano soldi da buttare soldi" e dall'altro ha ringraziato gli italiani: "Voglio dire grazie alla maggioranza degli italiani che hanno scelto Fdi". E ha aggiunto: "Sono orgogliosa del risultati di Fdi, della Lega e di FI". Poi ha concluso parafrasando le parole della Schlein: "Ci hanno visto arrivare ma non sono stati in grado di fermarci".

Anche il vicepremier Antonio Tajani esprime su X tutta la sua soddisfazione: "Un risultato straordinario, Forza Italia cresce rispetto a tutte le ultime elezioni” . Una vittoria che il segretario degli azzurri dedica “al Presidente Silvio Berlusconi” e “a tutti coloro che non hanno mai smesso di credere nella nostra bandiera”. E conclude: “Da stasera, il centrodestra e il PPE sono più forti”. Il titolare del Viminale, parlando davanti ai cronisti, ha ribadito la sua volontà di arrivare al 20% alle prossime elezioni Politiche e si è detto molto felice per la riconferma del presidente del Piemonte, Alberto Cirio. Poi ha aggiunto: "Possiamo fare molto di più per occupare lo spazio tra Elly Schlein e Giorgia Meloni".

Secondo la terza proiezione del Consorzio Opinio Italia per Rai si conferma FdI è primo partito col 28,9%, ossia con quasi 3 punti percentuali in più rispetto alle Politiche del 2022. La lista Forza Italia - Noi moderati è al 9,2%, con una crescita di un punto percentuale e con la prospettiva molto concreta di superare il 10%, mentre la Lega con l’8,5% conferma i dati di due anni fa. Il centrodestra, dunque, nel suo complesso ottiene quasi il 47% con una crescita dei consensi pari al 3% rispetto alle elezioni Politiche. Un risultato che arriva dopo due anni di governo alquanto difficili e complicati.

Nel quartier generale di Fdi, allestito all'hotel Parco dei principi di Roma, i 'big' del partito esultano. Il commento di Giovanni Donzelli è netto: "Giorgia Meloni, ovviamente, ha sempre detto con chiarezza che chiedeva un voto non per sè, perchè ha già un incarico, ma chiedeva un voto per dare più forza all'Italia. Vi piacerebbe che Giorgia Meloni lasciasse Chigi? Mi dispiace. Anzi, colgo l'occasione per salutare ulteriormente Formigli e ringraziarlo...". Non è mancata l'ennesima stoccata a La7: "Un po' di questo risultato - dice Donzelli - è anche grazie alla propaganda surreale che La7 ha fatto... A Formigli una bottiglia di vino gliela manderò io personalmente, perchè grazie alla propaganda della vostra trasmissione Fratelli Italia continua a crescere". Il forzista Maurizio Gasparri non ha dubbi: " Noi guardiamo oggi a un risultato strepitoso di Forza Italia che nessuno ci attribuiva. Siamo stati gli unici a crederci. Antonio Tajani è stato tenace". E ancora: "C'è stato un gruppo dirigente composto, coeso.

Quindi abbiamo anche dimostrato come si reagisce a una vicenda come la perdita di un leader come Berlusconi, continuando nell'azione politica e dimostrando sul campo che quell'idea è valida al di là della presenza insostituibile di un leader storico".