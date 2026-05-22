Star di Instagram: Giorgia supera Macron coi follower

Da ieri l'account Instagram di Giorgia Meloni, che conta 6.611.902 follower, è diventato il profilo più seguito tra tutti quelli dei leader europei. Un primato ottenuto surclassando la grandeur dell'account del presidente francese Emmanuel Macron, fermo invece a 6.557.080 follower. Un epilogo che suona come una sorta di contrappasso digitale, considerato che sin dall'inizio i rapporti tra i due leader non sono stati sempre idilliaci. Il sorpasso social danni di Macron è stato possibile grazie a una rimonta incredibile che negli ultimi tre giorni ha consentito al canale della premier di guadagnare mezzo milione di nuovi follower. Per la verità le distanze si stavano accorciando già da diversi mesi, infatti solo nell'ultimo anno la crescita assoluta incassata da Meloni è stata di oltre 2.7 milioni di nuovi follower, mentre quella di Macron, pur consistente, è andata di poco sotto ai due milioni.

Ma, la accelerazione vertiginosa c'è stata con l'arrivo a Roma di Narendra Modi, il premier indiano, e la pubblicazione dei cinque contenuti, tra reel e selfie, che hanno funzionato da propellente per il sorpasso definitivo. Si tenga conto che il reel delle caramelle Melody sta macinando ancora interazioni e visualizzazioni che sembrano non rallentare: 217 milioni di views, 10.8 milioni di piace e 446 mila commenti. Numeri straordinari che hanno messo le ali a questo nuovo primato del presidio delle piattaforme da parte di Giorgia Meloni. La progressione degli iscritti all'account è impressionante se pensiamo solo che nelle ultime 48 la media di nuovi follower è stata di 12.700 ogni ora.

È inevitabile che in questo record ci sia una quota di iscritti che arrivano direttamente dall'India per il traino del post pubblicato in collaborazione con Modi, ma detto ciò, il risultato diventa funzionale sia a dare visibilità internazionale alla premier che all'Italia e supporta la necessità di generare audience e catturare l'attenzione digitale, anche per far crescere la diplomazia commerciale del proprio paese.