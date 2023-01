Sull'obbligo europeo delle case Green interviene il ministro Fitto

Sulla direttiva europea per le case Green che da giorni allarma tutti i proprietari di casa del nostro Paese è intervenuto oggi in Parlamento il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto: “ Il governo italiano farà di tutto affinchè il testo finale della direttiva europea sull'efficientamento energetico degli edifici contenga delle previsioni che siano compatibili con la peculiarità del patrimonio edilizio italiano e che consentano la sua graduale riqualificazione, contribuendo in tal modo a incrementarne il valore ” ha detto il Ministro per il Pnrr nel Question Time. " La direttiva Ue prevede di migliorare la classe energetica degli edifici. Il testo modificato dal Consiglio prevede che gli edifici residenziali esistenti devono raggiungere emissioni 0 entro il 2050 con obiettivi intermedi nel 2033 e nel 2040” ha sottolineato il ministro Fitto che rispondeva a una interrogazione della Lega.

“La norma sulle case green voluta dall'Ue crea allarme e mina la stabilità della certezza della casa e degli investimenti immobiliari - ha detto l'onorevole leghista Stefano Candiani- Le direttive di Bruxelles dovrebbero essere costruite in maniera adeguata pensando alle specificità di ogni Paese, con un'adeguata e proporzionata copertura economica delle spese. Altrimenti si mettono in difficoltà soprattutto i più poveri o chi non ha alternative. Basti pensare a chi vive in un centro storico o in un condominio. La Lega - ha concluso Candiani- è a dir poco preoccupata per un'impostazione verde ideologica e ideologizzata che viene dal Nord Europa. L'Italia ha un tessuto abitativo eterogeneo e variegato che non ha nulla a che vedere con le casette di legno. Il Governo non sottovaluti la questione e si opponga a questa minaccia per un bene primario degli italiani: la casa ".