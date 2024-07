In Europa nasce il gruppo dei Patrioti. Salvini: "La Lega c'è"

Ascolta ora 00:00 00:00

Patrioti per l'Europa: questo il nome del nuovo gruppo di destra in Europarlamento. La formazione vanta 84 eurodeputati provenienti da dodici Paesi - per lo più da Identità e democrazia e Ecr, in termini di gruppi - diventando di fatto il terzo gruppo più grande e il più grande gruppo patriottico mai esistito nel Parlamento europeo. Per l'Italia c'è la Lega di Matteo Salvini: "I popoli europei hanno dimostrato di volere un cambiamento radicale a Bruxelles contro lo strapotere di burocrati e banchieri, superando definitivamente il disastroso modello degli ultimi cinque anni fondato su scelte filo-islamiche, filo-cinesi ed eco-estremiste con sinistre e socialisti. Oggi nasce finalmente un grande gruppo dei Patrioti per cambiare il futuro di questa Europa. La Lega c'è" , le parole del vicepremier in una nota.

A livello di numeri, la Lega è la terza forza del gruppo: Rassemblement National (France): 30; Fidesz and Christian Democratic People’s Party (Hungary): 11; Lega (Italy): 8; ANO (Czech Republic): 7; Oath and Motorists (Czech Republic): 2; FPÖ (Austria): 6; PVV (Netherlands): 6; VOX (Spain): 6; Vlaams Belang (Flanders, Belgium): 3; CHEGA (Portugal): 2; Danish People’s Party (Denmark): 1; Voice of Reason (Greece): 1; Latvia First (Latvia): 1.

I Patrioti per l'Europa hanno designato Jordan Bardella (Rassemblement National, Francia) come presidente, mentre sarà l'ungherese Kinga Gal il primo vicepresidente. Tra gli altri vice figura anche il generale Roberto Vannacci, eletto con il Carroccio. Completano l'elenco Klara Dostalova (ANO, Repubblica Ceca), Sebastiaan Stöteler (PVV, Paesi Bassi), António Tanger Correa (CHEGA, Portogallo), Hermann Tertsch (VOX, Spagna) e Harald Vilimsky (FPÖ, Austria). Il capogruppo sarà il danese Anders Vistisen del Danish People's Party, mentre Gerolf Annemans (Vlaams Belang) sarà il tesoriere.

"I Patrioti per l'Europa rappresentano la speranza per le decine di milioni di cittadini delle nazioni europee che apprezzano la loro identità, la loro sovranità e la loro libertà. Come forze patriottiche, lavoreremo insieme per riprendere le nostre istituzioni e riorientare le politiche al servizio delle nostre nazioni e dei nostri popoli", le prime parole di Bardella da presidente dei Patrioti per l'Europa. Confini protetti, pace e libertà, queste le richieste dei cittadini europei è la linea della prima vicepresidente Kinga Gal: "Sono a favore della cooperazione europea, ma non di un'UE che agisce oltre le sue competenze e punisce gli stati membri per aver portato avanti le proprie politiche. Saremo la loro voce per i prossimi cinque anni" .

Un progetto che punta a recitare un ruolo da protagonista all'interno del Parlamento europeo e che mira ad accogliere altre delegazioni con un'idea di Europa diversa da quella della sinistra.

"Non mi sembra che questa Commissione abbia portato dei risultati, né che abbia palesato un atteggiamento di dialogo che è quello che è stato richiesto da parte di milioni di elettori di tutta di tutta Europa, per cui se non si riesce ad avere la capacità o ad avere la volontà di capire che si chiede qualcosa di diverso, penso che sia una Commissione che inizia il suo percorso con il piede sbagliato"

Così il capodelegazione della Lega al Parlamento europeo