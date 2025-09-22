"Vorrei un processo in Italia". Salis "preoccupata" alla vigilia del voto per l'immunità

Martedì 23 settembre è il giorno della verità per Ilaria Salis: Il Jurì è chiamato a votare per la revoca o meno dell'immunità parlamentare su richiesta dell'Ungheria. L'esponente di Avs è sotto processo a Budapest ma con l'elezione al Parlamento Europeo, cercata proprio per sottrarla al carcere ungherese, questo è stato sospeso e riprenderà al termine del mandato. A meno che non venga decisa la revoca dell'immunità e allora a quel punto per Salis potrebbe esserci un mandato di cattura europeo, che non implica automatica estradizione, ma non la decadenza dal ruolo di parlamentare.

" La mia intenzione non è mai stata quella di sottrarmi a un processo. Rivendico, come chiunque altro, il diritto a un processo equo e giusto, con tutte le garanzie democratiche del caso. In Ungheria questo non è evidentemente possibile. Per questo la difesa della mia immunità è oggi fondamentale ", ha dichiarato Salis al Corriere della Sera. " Revocare l’immunità significherebbe consegnarmi a una persecuzione già in atto. La mia condanna è stata di fatto sancita in anticipo dal potere politico, in un Paese dove la magistratura non è indipendente e dove verrei sottoposta, come ritorsione, a condizioni detentive disumane ", ha detto ancora l'esponente di Avs. Da quando è stata fissata la data del voto, Salis ha cercato di appellarsi da ogni canale ai colleghi per chiedere di mantenere l'immunità.

A sinistra, ovviamente, voteranno per non revocarla mentre la destra europea voterà la revoca. L'ago della bilancia è rappresentato dal PPE, che è anche il gruppo parlamentare più corposo, che potrebbe diversi sul voto, rendendo quindi ogni previsione incerta. " Fin dal giorno zero di quei lunghi, terribili quindici mesi di carcerazione preventiva ho chiesto che il processo si tenesse in Italia. In un Paese civile, dove vige lo stato di diritto, dove accuse e prove possono essere valutate in modo equo e trasparente, con tutte le garanzie democratiche ", ha detto Salis, che però ha commesso il suo reato in trasferta in Ungheria.