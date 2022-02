"Con Eurst si investe e si tutela il risparmio"

Come sarà la banca del futuro? L'abbiamo chiesto a Simone Mazzuca, fondatore e Ceo di Wallex Bank, la banca digitale fondata nel 2019 che lavora con più valute, tra cui le criptomonete, che ha da poco lanciato la sua stablecoin Eurst, una criptovaluta garantita da risorse e controllata in tempo reale. «Wallex è un fornitore di soluzioni finanziarie di nuova generazione, che consente a privati e aziende di collegare le tradizionali operazioni di gestione finanziaria digitale», spiega il Ceo della banca. «Il connubio tra finanza e tecnologia ha portato ad un fenomeno senza precedenti che ha accelerato il ritmo del cambiamento con cui i progressi tecnologici stanno rimodellando le operazioni del settore finanziario», sottolinea. La sua ambizione è quella di aver creato la prima e più grande valuta digitale di nuova concezione al mondo, sostenuta dal dollaro americano e garantita dai conti della Federal Reserve e della stessa Wallex Trust. «Investire in cryptovalute è un investimento ad alto rischio. L'idea è nata proprio dalla necessità di riprodurre in una dimensione così sempre più in crescita uno strumento che traduce e garantisce digitalmente quelli che sono i principi della politica monetaria».

Cosa sono le stablecoins?

«Per loro natura non sono uno strumento di investimento ma la rappresentazione digitale di una valuta corrente sulla blockchain. Eurst è la rappresentazione digitale dell'euro con la tokenizzazione in blockchain».

Investire in Eurst è sicuro?

«È sicuro per la sua infrastruttura digitale, è sicuro per la sua trasparenza che mostra il suo collaterale, è sicuro perché è auditato con un collaterale depositato presso un Escrow (un deposito online sicuro, ndr)».

Come funziona l'investimento in Eurst?

«Non si investe in Eurst ma si usa come strumento di scambio digitale alternativo a quello bancario. Eurst può essere usato per mettere al sicuro i depositi, perché il collaterale è assicurato Fdic (Federal deposit insurance corporation, un'agenzia indipendente Usa, ndr) per 250mila dollari anziché 100mila euro come in Europa».

Cosa posso fare con un Eurst?

«L'Eurst può essere usato per effettuare pagamenti veloci nello spazio digitale, può essere usato per stabilizzare la volatilità del Bitcoin, può essere usato per fare forex (mercato delle valute, ndr) con il dollaro».