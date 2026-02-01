Fagnani, Bélen e Morgan nella serata dei duetti

Sanremo 2026 si avvicina. E dopo giorni di spoiler, è tempo di scoprire ufficialmente quali artisti saliranno sul palco dell'Ariston con i cantanti e le cantanti in gara per esibirsi con una cover durante la serata dei duetti, in calendario venerdì 27 febbraio. L'annuncio è arrivato ieri, nel corso del TG1 delle 13.30: è stato il direttore artistico Carlo Conti (nella foto, ndr) a fornire l'elenco completo dei nomi e dei brani.

Segnaliamo quindi i duetti più sorprendenti del Festival: Arisa con il coro del teatro regio di Parma; Bambole di Pezza con Cristina D'Avena (Occhi di gatto); Chiello con Morgan (Mi sono innamorato di te); Dargen con Pupo e Fabrizio Bosso; Ermal Meta con Dardust; Fedez & Masini con Hauser (Golden Hour); Fulminacci con Francesca Fagnani (Parole parole); J-Ax con Ligera Country Fam; Luchè con Gianluca Grignani; Malika Ayane con Claudia Santamaria; Michele Bravi con Fiorella Mannoia; Patty Pravo con Timofej Andrijashenko (Ti lascio una canzone); Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci (Baila morena); Serena Brancale con Gregory Porter e Delia (Besame mucho); Tommaso Paradiso con Stadio (L'ultima luna).

Dunque, sul palco ci saranno Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, Belen con o senza farfallina sanremese e piuttosto clamorosamente Morgan dopo l'esperienza tragicomica con Bugo, culminata in un litigio in diretta e proseguito dietro le quinte.

I trenta big in gara, da regolamento, hanno potuto scegliere una cover dal repertorio italiano e internazionale, purché pubblicata entro il 31 dicembre 2025. Predomina il grande repertorio italiano ma non senza qualche sorpresa internazionale.

E dalla caratura degli ospiti e dei brani scelti, già si intuisce che la gara per incoronare il vincitore della Serata delle Cover sarà dura. Gli Artisti saranno votati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.