Cancro, la nuova scoperta sui mitocondri: ruolo "chiave" per combattere i tumori

Nuove evidenze scientifiche possono aiutare contro l'insorgenza di forme tumorali sia nella prevenzione che nella cura: un team di ricerca coordinato dal prof. Sirio Dupont dell'Università di Padova ha scoperto il ruolo fondamentale dei mitocondri, un piccolo organo che è dotato di un proprio Dna e si trova all'interno delle cellule dell'organismo con numerose funzioni tra cui alcune legate alla produzione di energia e al metabolismo.

Il ruolo dei mitocondri sul tumore

Lo studio è pubblicato e consultabile online sulla rivista Cell Biology ed è stato visto che un meccanismo universale regolerebbe la lunghezza dei mitocondri in base a ciò che accade dentro l'ambiente delle cellule. “ Abbiamo scoperto che i mitocondri funzionano come una sorta di centralina di controllo in grado di accendere e spegnere in maniera coordinata tre importanti interruttori molecolari", ha dichiarato la prof. Patrizia Romani del Dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova e primo autore dello studio. Questi interruttori sono stati indicati nella possibilità di produrre nuove molecole che abbiano capacità antiossidante, possono accumulare energia come fossero lipidi (grassi) ma anche regolare la loro produzione.

Nuova strada per la ricerca

Perché è importante questo studio nei confronti dei tumori? I mitocondri, svolgendo le loro funzioni biologiche, aiuterebbero tra le varie cose a mantenere il processo cellulare all'interno del fegato ma soprattutto a regolare la resistenza delle cellule cancerose nella chemioterapia. Il meccanismo cellulare è complesso ma dà come risultato qualcosa di chiaro e "semplice": la possibilità innanzitutto di tracciare una nuova strada di ricerca per comprendere a fondo " alcuni processi biologici in cui la meccanica dei tessuti svolge un ruolo importante", sottolinea l'esperta.

Come possono cambiare le terapie

Il team dello studio è già a lavoro per produrre nuove molecole farmacologiche che possano regolare la lunghezza dei mitocondri e quindi la risposta cellulare: in questo modo le nuove molecole riuscirebbero a far fronte ai " difetti meccanici che si pensa siano alla base dello sviluppo di alcuni tumori o di alcune malattie cardiovascolari. Oppure tali farmaci potrebbero agire forzando queste risposte quando ciò sia utile per prevenire reazioni patologiche o maligne" . Ecco il doppio ruolo: la cura e la prevenzione ma non soltanto queste visto che si potrà comprendere al meglio se una determinata cellula è sottoposta a un cambiamento con notevoli ripercussioni per la ricerca scientifica.

Lo studio

Lo studio sui mitocondri affonda radici profonde già negli scorsi anni con ricerche su alcune determinate proteine all'interno della loro membrana che colpirebbero le cellule tumorali causando

loro stress ossidativi dei radicali liberi in grado di causarne la morte. Adesso la nuova ricerca arricchisce ulteriormente la conoscenza di questicon importanti risvolti nel prossimi futuro.