Spezzare in due i farmaci prima di assumerli è pericoloso: ecco perché

Ascolta ora 00:00 00:00

È importante fare sempre attenzione alle modalità con cui assumiamo i nostri farmaci. A dirlo è la dottoressa Monse Escobar, che oltre ad esercitare la professione di medico pubblica anche dei video istruttivi sulle pagine del proprio account TikTok.

In un recente video, la dottoressa Escobar ha messo in guardia i suoi follower da una pratica piuttosto comune, ossia dividere le pastiglie prima di assumerle. Spesso si procede così quando il farmaco è molto grande e quindi complesso da inghiottire. Ci sono poi delle persone che addirittura non riescono ad assumere neppure una piccola pillola, e hanno bisogno di dividerla, se non addirittura frantumarla.

Secondo la dottoressa si tratterebbe di una pratica da scoraggiare, quando possibile. Bisogna fare particolare attenzione quando la pillola deve essere divisa per questioni relative alla dose da assumere. "Tagliare" una pastiglia può portare a conseguenze anche molto serie per il nostro organismo.

Il pericolo, spiega la dottoressa, consiste nel fatto che spesso si rischia di assumere il quantitativo sbagliato. " La linea di demarcazione, presente sul rivestimento delle pillole, indica il punto in cui andrebbero divise. Tuttavia, non è mai precisa e il rischio è di assumere una dose maggiore o minore di quella necessaria ", spiega la Escobar. Un fattore da tenere in considerazione, dunque, è proprio quello dell'imprecisione, che può fare la differenza. Non c'è modo di separare perfettamente il farmaco. Durante la divisione, inoltre, alcune polveri e particelle si disperdono nell'aria, e sono nocive per le nostre mucose.

Come se ciò non bastasse, i rivestimenti che proteggono la pillola non dovrebbero essere danneggiati perché il loro scopo è quello di proteggere il principio attivo, permettendo anche un migliore assorbimento. Quando questi vengono a mancare, possono generarsi disturbi allo stomaco e all'intestino.

Il

consiglio, dunque, è quello di evitare di dividere i farmaci, laddove possibile. Fra i varisono stati riscontrate anche ulcerazioni della bocca fino anche alla necrosi in casi molto gravi.