Dolore al fianco: le possibili cause e quando preoccuparsi

Nella maggior parte dei casi non c'è nulla di cui preoccuparsi ma è bene "ascoltare" i campanelli d'allarme nel caso in cui si dovesse presentare un dolore al fianco imparando a distinguere tra il destro e il sinistro perché è un sintomo che può avere diverse cause. Innanzitutto è bene identificare la zona di riferimento: si tratta di quella parte del corpo dell'addome che si trova compresa tra l'ultima costola e la parte superiore dell'osso iliaco.

Le cause del dolore al fianco destro

Le problematiche che potrebbero essere più gravi riguardano i dolori nella parte destra, perché possono essere derivati da disturbi e patologie legate agli organi che si trovano in quell'area tra cui:

fegato

stomaco

colecisti e vie biliari

pancreas

rene e vie urinarie

colon ascendente

appendice

ovaie e tube di Falloppio (nelle donne)

tutte le ossa, i muscoli e le articolazioni proprie dell’addome/fianco destro

A spiegare quali possono essere le cause sono gli specialisti Alberto Aiolfi, dottore in chirurgia generale presso l’U.O. di Chirurgia Generale dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio e il dottor Maurizio Cremona, responsabile dell’U.O. di Urologia del Gruppo San Donato. Il dolore al fianco destro si può manifestare se si verificano " attività fisiche impegnative, disturbi osteo-muscolari, patologie dell’apparato genito-urinario, malattie del tratto gastro-intestinale, stress e cause psichiche, traumi addomino-lombari", ha spiegato l'esperto.

Le caratteristiche

La sintomatologia può essere varia: a volte è passeggera e sparisce nell'arco di una giornata ed è legata, per esempio, a uno sforzo fisico; altre volte, invece, la fitta può essere acuta e intensa e diventa importante capire la durata. Si può manifestare improvvisamente e per pochi secondi oppure cronica e per lunghi periodi. Ogni caratteristica può essere fondamentale, in sede di anamnesi, per orientare lo specialista verso il tipo di problematica con i dettagli che possono fare la differenza. " Raramente il dolore al fianco destro si presenta come unica manifestazione clinica, anche se invece è spesso associato a una serie di altri segni e sintomi, tra cui febbre, nausea, vomito, perdita di peso, sangue nelle urine (ematuria), palpitazioni e tachicardia e respiro accelerato (tachipnea)" , ha spiegato il chirurgo.

Il dolore al fianco sinistro

A differenza del destro, quando si manifesta un dolore sul lato sinistro generalmente c'è meno preoccupazione anche se, in una minoranza di casi, può essere la segnalazione di problematiche importanti. Le cause, in ordine crescente di importanza, sono le seguenti:

aerofagia, meteorismo, allenamenti molto intensi per i muscoli addominali e lievi contusioni

calcoli renali

rottura o ingrossamento della milza

pacreatite

tumore del pancreas