Ecco come funziona il farmaco "esca" che "spegne" il Covid

Oltre a quelli già presenti in commercio per combattere le forme più gravi di Covid-19, un nuovo farmaco in fase di test promette faville: un team di scienziati americani sta mettendo a punto una sorta di "esca" che attiri il virus per distruggerlo. È quanto pubblicato dalla rivista ScienceAdvances che titola sulle "esche" ottimizzate in grado di neutralizzare tutte le varianti di Sars-CoV-2, anche quelle più recenti e in circolazione in questo momento.

Come funziona il farmaco

Il nome tecnico è DF-COV-01, al momento è testato sugli animali ma nelle prossime settimane lo sarà sull'uomo: " Un'esca Ace2 neutralizza le varianti resistenti agli anticorpi, incluso Omicron, senza perdita di potenza ", hanno scritto gli studiosi. Ace2 è il recettore che serve al virus per entrare nelle cellule umane come ormai abbiamo imparato a conoscere in questi anni. In questo modo, il farmaco ingannerebbe il virus bloccandolo prima che sia in grado di infettare ma attirandolo a sé, dicendogli cioé di avvicinarsi all'organismo umano per poi spegnerlo definitivamente prima che la Spike possa legarsi al recettore.

"Sfruttiamo evoluzione del virus"

Rispetto a tutti gli altri farmaci in commercio, monoclonali copresi, agisce per sfruttare il virus prima che possa provocare l'infezione: come scrive Repubblica, i ricercatori coordinati dal prof James Torchia, primo autore dello studio, e dal prof. Gordon Freeman (coatuore), sono stati in grado di identificare le caratteristiche molecolari ideali per adescare il virus, "invitarlo" a unirsi con Ace2 purché siano resistenti ed efficaci per l'organismo. La costruzione del farmaco, infatti, parte da qui, dalla potenza e sicurezza in grado di neutralizzare la Spike cambiando completamente la struttura del virus che diventerebbe del tutto innocuo non riuscendo più ad attaccare l'organismo. " Non stiamo cercando di combattere l’evoluzione. Stiamo cercando di progettare questo farmaco in modo da sfruttare l’evoluzione " del virus, ha affermato Torchia a un quotiano scientifico.

Le prossime strategie