Melanoma: i sintomi, come riconoscerlo e le cure

Fa ancora tanta paura ma le cure si moltiplicano e le nuove speranze per il prossimo futuro arrivano dai vaccini a mRna: il melanoma è un tumore della pelle che si origina dalla trasformazione dei melanociti, alcune cellule che si trovano nell'epidermide appena sopra il derma. I numeri del 2022 ci dicono che questo tumore è cresciuto del 7% sia nelle donne che negli uomini ma diagnosi fatte in tempo e prevenzione riducono il rischio di un'evoluzione irreversibile.

I sintomi e come riconoscerlo

Il melanoma si riconosce da una macchia tipica sulla pelle ma, almeno inizialmente, è asintomatico. Semmai bisogna cercarne le caratteristiche per distunguerlo dai comuni nei benigni. In questo caso sono state prese le prime 5 lettere dell'alfabeto che lo classificano come asimmetrico (A), dai bordi irregolari (B), il colore (C) è variabile perchè può presentare sfumature diverse. La D indica le dimensioni, anche queste variabili per lunghezza e larghezza e infine la E che sta per evoluzione, in poco tempo evolve anche come aspetto. " Altri campanelli d'allarme che devono essere valutati da un medico sono un neo che sanguina, che prude o che è circondato da un nodulo o da un'area arrossata ", spiega l'Airc.

Le cure

Purtroppo, il melanoma si può diffondere a vari organi quali ossa, fegato e polmoni ma può trovarsi anche in altre zone dell'organismo. Il tumore che nasce sulla pelle può evolvere in 4 diversi stadi:

lo " zero " riguarda la forma meno pericolosa, è molto localizzato su una porzione dell'epidermide che può essere asportato chirurgicamente nell'area in cui si trova;

" riguarda la forma meno pericolosa, è molto localizzato su una porzione dell'epidermide che può essere asportato chirurgicamente nell'area in cui si trova; allo stadio 1 può essere spesso fino a 2 mm e dopo biopsia può essere asportato con escissione o intervento chirurgico a cui segue una terapia mirata per evitare che possa riformarsi;

può essere spesso fino a 2 mm e dopo biopsia può essere asportato con escissione o intervento chirurgico a cui segue una terapia mirata per evitare che possa riformarsi; lo stadio 2 segue quanto accade nello stadio 1 ma le dimensioni sono un po' più grandi (4mm);

segue quanto accade nello stadio 1 ma le dimensioni sono un po' più grandi (4mm); il terzo stadio può richiere radio e chemioterapia perchè potrebbero essere stati intaccati anche i linfonodi;

può richiere radio e chemioterapia perchè potrebbero essere stati intaccati anche i linfonodi; lo stadio 4 è un tumore con metastati ormai diffuse in varie parti del corpo. Le terapie riguardano, oltre all'asportazione, anche chemioterapia, immunoterapia, radioterapia e terapie mirate.

Il futuro vaccino

Il Covid ha accelerato la produzione e lo studio di vaccini contro il cancro: Moderna ha sviluppato un vaccino a Rna messaggero che può essere utilizzato, nel caso del melanoma, assieme all'immunoterapia per allungare i tempi in cui sia libero da recidive con una riduzione della morte del 44%. Lo studio di fase 2 su un gruppo ristretto di pazienti (157 tra uomini e donne) ha evidenziato questi risultati. " La profonda riduzione del rischio di sopravvivenza libera da recidiva - ha spiegato in una nota Kyle Holen, Head of Development, Therapeutics and Oncology di MD Moderna - suggerisce che questa combinazione potrebbe essere un nuovo mezzo per prolungare la vita dei pazienti con melanoma ad alto rischio. Non vediamo l'ora di iniziare la sperimentazione di fase 3 e di estendere i test al cancro del polmone e non solo ".