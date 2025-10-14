Quali sono gli effetti del vaccino sul sistema immunitario?

La vaccinazione aiuta a debellare le malattie: secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno 2 milioni di vite vengono salvate in tutto il mondo grazie ai vaccini. Eppure, quando si tratta di vaccinarsi, può essere difficile sottoporsi alle cure del medico. È davvero sicuro per il nostro sistema immunitario? Non sarebbe meglio seguire il ciclo naturale delle malattie lievi?

Che cosa è la vaccinazione e quali sono i diversi tipi di vaccini?

Un vaccino è un preparato che mira a stimolare il sistema immunitario in un modo specifico per proteggere dalle infezioni causate da virus o batteri. Ci sono vaccini vivi attenuati, vaccini inattivati ​​o uccisi, vaccini subunitari, ecc.

Esistono diversi tipi principali di vaccini:

vaccini vivi attenuati: sono costituiti da germi vivi che sono stati modificati per fargli perdere il potere infettivo pur mantenendo la capacità di indurre protezione, come definito dal Vaccination Info Service. È il caso, ad esempio, del vaccino contro la febbre gialla: il virus è stato coltivato per diventare innocuo, ma ha mantenuto la sua capacità di stimolare il sistema immunitario;

vaccini inattivati ​​o uccisi: sono vaccini che hanno perso ogni potere infettivo attraverso un processo fisico-chimico. Si utilizza l'intera particella virale, le si dà un trattamento chimico per distruggerne la capacità di moltiplicarsi, ma in modo tale che mantenga la sua struttura e la sua forma per essere riconosciuta dal sistema immunitario;

vaccini subunitari : contengono frammenti purificati di microbi, necessari e sufficienti per insegnare al sistema immunitario a riconoscere l'intero germe, il che gli consentirà di "produrre anticorpi neutralizzanti. "È il caso di alcuni vaccini antinfluenzali.

vaccini a vettore virale: contengono una versione indebolita di un virus innocuo per l'uomo, in cui è stato introdotto parte del suo materiale genetico. Il virus entra nella cellula, produce la proteina di interesse (l'antigene) e stimola il sistema immunitario", afferma l'esperto. "Questo è il caso dei vettori adenovirus, utilizzati contro il coronavirus;

vaccini a RNA messaggero (mRNA): si tratta dei vaccini sviluppati più di recente, in cui viene iniettata la sequenza genetica della proteina di interesse e l'organismo stesso produce il proprio vaccino. Alcuni di questi vaccini sono utilizzati contro il coronavirus.

Qual è il principio della vaccinazione e come funziona?

Il vaccino è somministrato tramite iniezione, ma può essere somministrato anche tramite iniezione intramuscolare o intradermica, ad esempio. Pochissimi vaccini vengono assunti per via nasale e orale.

I vaccini agiranno come una sorta di esca che attiverà il nostro sistema immunitario, che è composto da diverse parti:

Immunità innata che si attiva alla nascita e non è specifica;

Immunità acquisita o adattativa, che adatta il suo attacco a un antigene specifico: è il caso dei vaccini, il cui obiettivo è indurre un'immunità specifica.

I vaccini producono antigeni che innescano la produzione di anticorpi

La maggior parte dei vaccini agisce inducendo la produzione di anticorpi. I vaccini producono antigeni riconosciuti dal sistema immunitario e più specificamente dai linfociti B, i globuli bianchi che producono anticorpi. Questi vengono attivati ​​e producono anticorpi specifici e per un certo periodo di tempo.

Ogni vaccino ha una sua modalità d'azione, ma nel complesso, un vaccino mira sempre a indurre un'immunità specifica e protettiva il più a lungo possibile. Va notato che la maggior parte dei vaccini – come nel caso del coronavirus, ad esempio – non previene l'infezione, ma previene l'insorgenza della malattia causata dal batterio o dal virus. In breve, non tutti i vaccini prevengono necessariamente l'infezione, ma consentono un controllo più rapido del microbo.

A cosa serve esattamente la vaccinazione?

Lo scopo della vaccinazione è quello di stimolare una risposta del sistema immunitario in un modo specifico e il più a lungo possibile, per evitare di ammalarsi se si contrae un virus o un batterio.

Ci vacciniamo per noi stessi ma anche per gli altri: il beneficio finale è proteggere noi stessi ma anche ridurre la durata dell'infezione e la capacità di un virus o di un batterio di moltiplicarsi nell'organismo. C'è quindi anche un beneficio per la salute pubblica: il beneficio di proteggere noi stessi, i nostri cari e le persone con cui potremmo entrare in contatto.

Le vaccinazioni di richiamo sono spesso necessarie perché una singola iniezione o dose spesso non è sufficiente a rafforzare sufficientemente l'immunità. Le vaccinazioni possono essere somministrate ogni pochi mesi o qualche anno.

Una vaccinazione di richiamo è un'iniezione aggiuntiva di vaccino, destinata a stimolare nuovamente la risposta immunitaria indotta da un vaccino qualora la sua efficacia diminuisca nel tempo e non garantisca più un livello di protezione sufficiente. Il calendario vaccinale prevede richiami per tutta la vita.

Il sistema immunitario reagisce a un vaccino nello stesso modo in cui reagisce a un'infezione naturale?

Che ci si vaccini contro l'influenza o si prenda un raffreddore, il sistema immunitario funziona fondamentalmente allo stesso modo. Una risposta leggermente diversa ma un'operazione simile.

Il principio della risposta del sistema immunitario dopo la vaccinazione è lo stesso di quello dopo l'infezione, sebbene vi siano ancora alcune differenze. La differenza principale è che il sistema immunitario reagisce in modo meno marcato e meno esacerbato durante un vaccino rispetto a un'infezione naturale. Infatti, quando un virus si moltiplica, può innescare una risposta immunitaria e infiammatoria che può durare più a lungo.

Quindi la risposta potrebbe essere leggermente diversa a seconda del tipo di vaccino e del tipo di virus, ma nel complesso vengono applicati gli stessi principi, tranne per il fatto che con il vaccino non ci sono effetti dovuti all'infezione.

Il vaccino può avere effetti collaterali molto rari, ma molto meno 'fastidiosi' rispetto agli effetti collaterali associati all'infezione naturale. L'obiettivo del vaccino è far reagire il sistema immunitario in modo ottimale e calmo, senza innescare una reazione troppo marcata, troppo esacerbata, troppo infiammatoria – che è spesso la causa della malattia associata all'infezione.

La vaccinazione rafforza o indebolisce il sistema immunitario?

Un'idea è che i vaccini facciano perdere al sistema immunitario la capacità di difendersi. Questa è una falsa credenza: vaccinarsi non riduce in alcun modo la forza e le capacità protettive del nostro sistema immunitario.

Il sistema immunitario è molto spesso stimolato; non può essere indebolito da un vaccino. Siamo addirittura in grado di rispondere a più vaccini contemporaneamente; alcuni preparati vaccinali combinano più vaccini contemporaneamente.

Ci sono alcuni rari casi di effetti collaterali che possono essere causati dal vaccino, perché quando il sistema immunitario è attivato, possono essere innescati alcuni meccanismi autoinfiammatori o autoimmuni. È il caso, ad esempio, dei vaccini a RNA messaggero, che possono indurre casi molto rari di miocardite (infiammazione del muscolo cardiaco).

Questi effetti collaterali sono rari rispetto agli effetti collaterali dovuti all'infezione da parte del virus vero e proprio. La vaccinazione non indebolisce il sistema immunitario, al contrario, lo stimola in modo appropriato contro il microbo contro cui è diretto il vaccino.