Sabbia negli occhi: cosa fare e cosa evitare

In estate in spiaggia i vacanzieri e soprattutto i bambini hanno un solo desiderio: organizzare una giornata al mare, sulla sabbia fine dove splende il sole. Sì, ma ecco che basta un piccolo dettaglio per rovinare la giornata. Un po' di sabbia che scivola accidentalmente nell'occhio. Si pensa che strofinandola, verrà via più facilmente, ma purtroppo non è così. In alcuni casi, può addirittura peggiorare la situazione.

Strofinarsi l'occhio non è la soluzione

La sabbia è composta da piccolissimi sassolini, che si depositano dietro la palpebra e sulla congiuntiva, strofinando la cornea. La sensazione è immediatamente molto fastidiosa e lo sfregamento non fa che peggiorare la situazione. Una volta innescato questo meccanismo, la cornea può danneggiarsi e il pericolo maggiore è strofinare continuamente l'occhio, il che può causare arrossamento o addirittura far entrare ancora più sabbia.

Le lesioni possono comparire in caso di sfregamento ripetuto. In questo contesto, bisogna utilizzare una soluzione salina oppure in alternativa, acqua (acqua in bottiglia, acqua di una doccia da spiaggia e acqua di mare) per rimuovere i granelli di sabbia. È importante non risciacquare con acqua se si indossano lenti a contatto, ma prima di tutto, rimuovere le lenti e sciacquare l'occhio.

L'uso di lenti a contatto può causare microlesioni dell'epitelio e favorire un'infezione (cheratite infettiva) che a volte può trasformarsi in un'ulcera e complicarsi con ascessi corneali e da qui l'importanza di rispettare le norme igieniche: lavarsi accuratamente le mani prima di togliere o inserire le lenti, non pulirle mai con acqua, rinnovare la soluzione di manutenzione ogni giorno e sostituire regolarmente l'astuccio. I portatori di lenti a contatto e le persone che hanno subito traumi corneali corrono un rischio maggiore di sviluppare un ascesso corneale. Questo è caratterizzato da dolore, occhi rossi, lacrimazione, intolleranza alla luce (fotofobia), diminuzione della vista o persino una macchia bianca sulla cornea.

Quando si avverte fastidio all'occhio, è importante non strofinarlo. La prima cosa da fare è sbattere le palpebre il più possibile, poiché il corpo eliminerà naturalmente il corpo estraneo. È importante non toccare la palpebra e poi sciacquarla rapidamente per rimuovere completamente eventuali granelli di sabbia dagli occhi.

Quando ci si dovrebbe preoccupare della sabbia negli occhi?

Una volta capito che il problema all'occhio è in realtà la sabbia, molte persone iniziano a farsi prendere dal panico. Il fastidio causato dalla sabbia non è particolarmente grave. È possibile che il prurito persista per dodici ore, o addirittura che si possa avere la sensazione di avere un corpo estraneo nell'occhio. In questo contesto, se non ci si strofina l'occhio, è perfettamente normale avvertire questi sintomi.

Se l' occhio è rosso e continua a prudere il giorno successivo, è necessario applicare una soluzione salina oppure acqua. Nei casi più persistenti, è possibile consultare un medico (medico, oculista o recarsi direttamente al pronto soccorso).

Usare il collirio senza consiglio medico: è pericoloso?

La domanda sorge spontanea e le gocce disinfettanti, reperibili in farmacia non sono pericolose per gli occhi. L'ideale è effettuare un semplice risciacquo, abbinato a gocce idratanti e impacchi con acqua borica oftalmica.

L'idea è di sciacquare l'occhio con due o tre dosi al giorno, fino alla scomparsa del fastidio. È importante non toccare l'occhio, in modo che possa guarire serenamente. È importante non prolungare l'irritazione. Se il dolore è superficiale, un semplice disinfettante da banco è sufficiente per alleviare il dolore. Si sconsiglia quindi l'uso di colliri da banco, reperibili in farmacia.

Come sciacquare correttamente gli occhi di un bambino?

Da adulti, è abbastanza facile tollerare il dolore e automedicarsi senza farsi prendere dal panico e opporre resistenza. Questo è meno vero per i bambini, anche neonati, che sono più sensibili alla sensazione di prurito e bruciore. In questo caso, è importante sostenere adeguatamente le palpebre del bambino e utilizzare un contagocce per idratare gli occhi.

Se il bambino ha meno di un anno, lo si può avvolgere, ad esempio, in un telo da mare. In questo modo, avrà meno difficoltà e si sentirà anche più rassicurato. Per quanto riguarda la soluzione idratante, è meglio usare soluzione fisiologica, che si adatta perfettamente al sistema oculare del bambino.

Se il bambino ha la

sabbia negli occhi, è importante rassicurarlo e trattarlo con delicatezza. I trattamenti sono gli stessi degli adulti, ad eccezione della fasciatura. Questi semplici passaggi limiteranno la sua agitazione e lo rassicureranno.