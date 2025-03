"Fermeremo una svendita folle, le aree a 417 euro al metro quadro"

Ascolta ora 00:00 00:00

Luigi Corbani, presidente del Comitato «Sì Meazza» e vicesindaco della giunta Pillitteri dal 1987 al 1990. Avete presentato un esposto sulla vendita di San Siro, soddisfatto dell'apertura del fascicolo della Procura ancora prima del bando?

«Ai primi di marzo ho presentato a nome del comitato una denuncia-esposto e questo atto ci fa ben sperare, anche perché gli ultimi gesti della giunta Sala sono fuori dal mondo».

A cosa si riferisce?

«Una settimana fa ha approvato una delibera con le linee guida per il bando sulla base di un documento di 300 pagine depositato da Milan e Inter che nessuno ha visto e svendendo le aree ad un prezzo di 417,79 euro al metro quadro. Cosa ci compriamo noi milanesi a quel prezzo?».

Contesta le stime prodotte dall'Agenzia delle Entrate? Il Comune si basa sul parere dell'ente terzo.

«Partiamo dal valore dello stadio, 72 milioni. In pratica, lo regaliamo per sempre in cambio di 7 anni di affitto. Il Comune in 25 anni ha incassato circa 260 milioni, produce 10,5 milioni di affitto all'anno. E il deprezzamento è dovuto anche alla vetustà e al fatto che gli spazi commerciali non sarebbero incrementabili. Ma ricordo che lo stadio è stato ammodernato nel 1989, non è vecchio di 90 anni, e ricordo che nel 2019 il sindaco lo ha proposto come sede della cerimonia olimpica dicendo in maniera trionfalistica che è un'icona del calcio mondiale».

E cosa obietta sugli spazi commerciali?

«L'Agenzia si è basata sul parere della società M-I Stadium, la partecipata di Milan e Inter per gestire il Meazza, in pratica i potenziali acquirenti. Perchè invece il progetto di ristrutturazione presentato a luglio 2024 da Webuild, e definito allora straordinario da Sala, prevedeva il raddoppio di spazi commerciali? Ma neanche quel piano è stato reso pubblico dal Comune».

Per le aree intorno la stima è di 124 milioni. Anche su questa parte ha dei dubbi?

«Ripeto, parliamo di circa 417 euro al mq. L'Agenzia delle entrate ha stimato tutta l'area Grande Funzione Urbana San Siro, 262.200 mq di aree pubbliche, in 124 milioni.

Il Comune sta correndo per svendere Meazza e aree prima che scatti il vincolo sul secondo anello perchè i club vogliono uno stadio modello Usa, con 13.500 posti vip e parcheggio interrato. Ma è il modello Milano? E contestiamo lo sconto della demolizione del Meazza, da un totale di 197 milioni vorrebbero detrarre circa ottanta milioni. Siamo fuori di zucca?».