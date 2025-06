La Ferrari a nolo di Baby Gang. Per gli "Heroes" ci vuol ben altro

Ascolta ora 00:00 00:00

Vivono alla superficie dell'immagine. E per questo è più utile deriderli che combatterli. Riempiono gli stadi. E, purtroppo, anche le teste dei ragazzi. Con residuati bellici pronti a esplodere facendo danni di cui nemmeno ci rendiamo conto. Li chiamano rapper, trapper e in altro modo, ma la minestra è sempre quella. Riscaldata dalle rock star anni Settanta, ma diventata acida. Anzi tossica. Al Carroponte di Sesto San Giovanni dove Baby Gang (nella foto) si è presentato in Ferrari e voleva sfondare il cordone della sicurezza per entrare in una zona pedonale. Tentativo di forzare il blocco e la carica degli amici che hanno aggredire, anche con il lancio di bottiglie, steward e poliziotti. Parapiglia e arresto per resistenza aggravata di Anes Mihoued, in arte Néza, trapper dell'entourage di Gaby Gang. Scena ripresa dai fan e resa virale sui social. Due agenti feriti e tanta voglia di dire basta a individui che travestendosi da caricature di un divo, predicano l'arroganza, l'avversione alle regole, l'aspirazione a circondarsi di donne vistose e da trattare come oggetti, orologi, catenoni d'oro, brillanti e macchine costose. Peccato che quella di Baby Gang fosse presa a prestito. Come il resto di una vita affittata a un attimo di celebrità.

Ma che tanto male può fare a chi vorrebbe emularla. Si dirà che nel rock la trasgressione c'è sempre stata. Ma era di ben altro conio. E David Bowie gridava di essere Heroes. Magari just for one day, ma certo senza bisogno di una Ferrari presa a nolo.