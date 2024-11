Ferrovie al vertice anche nella classifica della inclusività

Ascolta ora 00:00 00:00

Supporto alle donne sempre, non solo nelle giornate di sensibilizzazione dedicate a questo nobile obiettivo. Il Gruppo FS rinnova ogni giorno il proprio impegno nel promuovere la cultura della parità di genere e nel creare una cultura libera dai pregiudizi, aperta al confronto. L'azienda è infatti nella top 10 dei brand più inclusivi in Italia secondo la classifica Diversity Brand Index a motivo del proprio sforzo nel promuovere l'equità di genere. Attraverso progetti strutturali e duraturi nel tempo come Women in Motion (WIM), dal 2017 il Gruppo promuove la carriera delle donne nelle aree tecniche e nei settori lavorativi con una presenza prevalentemente maschile. Dal 2022, inoltre, l'azienda ha inaugurato una linea di seminari dedicati alle sue persone, con sistemi di accompagnamento per affrontare difficoltà e complessità quotidiane. In due anni sono stati raggiunti 60mila iscritti che hanno approfondito temi legati alla genitorialità, ai caregiver, alla prevenzione o al bullismo e cyberbullismo. A questi progetti si affiancano un servizio di supporto psicologico aperto a tutte e tutti gratuito, riservato e anonimo, sistemi di flessibilità e work life balance e programmi di mentoring interno e di accompagnamento delle donne. Ma il Gruppo FS corre anche da tempo sul binario dell'inclusione, al punto da considerare un proprio fattore fondante il connettere territori e persone, stimolando la creazione di un ambiente sicuro e positivo attraverso la valorizzazione delle diversità. Da più di vent'anni, attraverso i suoi 20 Help Center il Gruppo sostiene le persone più fragili con sportelli di supporto, ascolto e primo intervento situati all'interno o vicino alle stazioni ferroviarie. L'obiettivo è essere un punto di riferimento e di accompagnamento, restituendo alla comunità servizi e valore. Dal 2016 al 2022, i 20 Help center italiani hanno effettuato 3 milioni di interventi, di cui circa 545mila di orientamento sociale e 2.960.000 di bassa soglia, con la presa in carico di oltre 145mila persone attraverso programmi di intervento individuali. Questi presidi di assistenza si trovano su tutto il territorio nazionale in spazi del Gruppo FS non più funzionali all'esercizio ferroviario, concessi in comodato d'uso gratuito a organizzazioni che si occupano di marginalità sociale.

In occasione della recente Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, l'azienda non solo ha rinnovato il proprio impegno contro le molestie nei luoghi pubblici attraverso la campagna delle 5D ma ha anche illuminato di rosso la propria sede centrale, installato una panchina rossa a Napoli Centrale e realizzato nella sede di Mercitalia Logistics un murales intitolato «Spirito invincibile».