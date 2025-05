Filarmonica della Scala sotto le guglie: omaggio alla musica per film

Ascolta ora 00:00 00:00

C'è qualcosa di magico che ogni anno si ripete in piazza Duomo: Concerto per Milano, l'appuntamento open air con la Filarmonica della Scala torna per la dodicesima edizione giovedì 5 giugno alle ore 21,30. Da tradizione il podio è affidato al direttore principale Riccardo Chailly (nella foto) mentre ospite solista quest'anno è il violino di Emmanuel Tjeknavorian, anche direttore. L'evento ieri è stato presentato tra gli altri dall'assessore alla Cultura Sacchi, dal presidente di Filarmonica Beretta, dal maestro Chailly. Concerto per Milano viene realizzato con il patrocinio del Comune di Milano è sostenuto dal Main Partner UniCredit, dallo Sponsor Allianz e da Esselunga. Si ringrazia Fondazione Allianz Umana Mente. Per il direttore generale di Allianz Maurizio Devescovi «con il Concerto per Milano che sosteniamo sin dalla sua prima edizione come sponsor principale, Allianz rinnova ancora una volta il suo impegno per l'arte, la grande musica e la città di Milano. Allianz è infatti partner da 25 anni dell'Orchestra Filarmonica della Scala ed è dal 2018 socio fondatore del Teatro alla Scala, due eccellenze che tengono alto il prestigio italiano in tutto il mondo».

A condurre la serata è l'attrazione reciproca tra musica sinfonica e cinema con brani e autori che hanno accompagnato la storia della settima arte. Tjeknavorian è solista per la suite dal balletto «Le boeuf sur le toit op. 58» di Darius Milhaud, trionfo di ritmi e colori carnevaleschi su temi popolari brasiliani, che reca «Fantasia cinematografica su motivi sudamericani» nel sottotitolo e che Milhaud avrebbe voluto come colonna di un film di Chaplin. Dopo il concerto del 2022 tornano sui leggii della Filarmonica le pagine di John Williams, dal tema del violino da «Schindler's List» affidato ancora a Tjeknavorian, a «Adventures on Earth», da «E.T. l'extra-terrestre» e a «Scherzo for Motorcycle and Orchestra» da Indiana Jones. Chi rappresenta un pezzo di storia è Nino Rota, di cui sarà eseguita la suite e una selezione di ballabili da «Il Gattopardo» di Luchino Visconti. In apertura «Lollapalooza» di John Adams. Anche quest'anno grazie a Rai Cultura il concerto sarà trasmesso su Rai 5 e Raiplay a partire dalle 21,15. Cura sarà riservata alle riprese, con dieci telecamere in HD e l'utilizzo di due telecamere su braccio e di binari aerei. RaiCom distribuisce il concerto in Europa attraverso il Canale Arte e in oltre 20 paesi nel mondo incluso Medio Oriente, Nordafrica (paesi MENA), Corea e Cina. La regia è affidata a Stefania Grimaldi, la conduzione a Elena Biggioggero.

Quest'anno Concerto per Milano è in collaborazione con il Milano Film Fest, diretto da Claudio Santamaria, che dal 5 all'8 giugno presenta un

palinsesto dedicato al cinema tra talk, proiezioni, retrospettive e mostre dedicate a ogni tipo di pubblico. Tra i vari ospiti previsti, Federico Cesari, Valentina Lodovini, Claudio Giovannesi, Francesco Bruni e Stefano Nazzi.