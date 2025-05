Il film di Paola Cortellesi è un successo anche in Cina

Ascolta ora 00:00 00:00

Paola Cortellesi conquista la Cina. C'è ancora domani, il film di debutto alla regia dell'attrice romana, uscito l'8 marzo nella Repubblica Popolare ha già superato un milione di spettatori. Un risultato che, tra i film italiani, è paragonabile solo a quello ottenuto da Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese nel 2018. Dopo l'Italia, è proprio la Cina il Paese dove il film di Paola Cortellesi ha avuto il maggior numero di spettatori nelle sale, diventando il quarto film italiano più visto di sempre nel Paese. «Il film di Paola è un grande successo internazionale ma l'aver ottenuto questi numeri nel mercato cinese è significativo perché si tratta di un mercato molto complicato dove in genere solo i film cinesi o americani ottengono risultati importanti mentre quelli europei si fermano a traguardi molto modesti», sottolinea Alessandro Caccamo, responsabile delle vendite internazionali di Vision, la società del gruppo Sky che ha coprodotto (insieme a Wildside, società del gruppo Fremantle) e distribuito la pellicola. «Il film ha ricevuto da subito un forte endorsement dal regista Jia Zhangke, figura chiave del cinema cinese, premiato con il Leone d'Oro a Venezia per il suo Still Life, che ha scelto proprio questo titolo per inaugurare la sua casa di distribuzione», aggiunge Caccamo. L'uscita cinese è stata accompagnata da una campagna «molto impattante e fortemente incentrata sulla lotta alla violenza contro le donne, sin dalla data scelta per la sua uscita, l'8 marzo, la Festa Internazionale della Donna», sottolinea Laura Mirabella, direttore marketing e comunicazione di Vision. «La cosa che ci ha stupito - aggiunge Mirabella - è che loro sono stati molto colpiti dal film perché trattava la questione femminile. Evidentemente il tema è molto sentito in Cina. La Cina è stato anche uno dei pochissimi Paesi che hanno voluto un poster diverso da quello ufficiale per il lancio del film.

Poster che si è concentrato in maniera simbolica proprio sul messaggio contro la violenza sulle donne, mostrando la parte inferiore del volto di Paola nella scena in cui si toglie il rossetto lasciando due righe rosse sulla mano».