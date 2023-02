Foibe, botte, molestie, torture. Le violenze titine dopo la guerra

Trieste. Mariti e padri scaraventati nelle foibe, pistolettate, botte, molestie sessuali, carcere, torture ed epurazioni nel nuovo paradiso socialista di Tito. Violenze e soprusi perpetrati dopo la fine della seconda guerra mondiale, fino gli anni Cinquanta. E denunciati dalle vittime in 909 dichiarazioni giurate davanti a un notaio a Trieste, dopo la fuga dell'esodo. Una documentazione eccezionale, in gran parte inedita, che fa parte dell'archivio del C.L.N. dell'Istria, il Comitato di liberazione nazionale, composto da antifascisti e democratici, che assisteva i profughi e si opponeva al terrore titino. «C'era la volontà legale di mantenere una memoria certificata di soprusi, violenze, aggressioni subite dalla popolazione istriana dopo la guerra», spiega Barbara Sabich, l'archivista che custodisce la preziosa documentazione presso l'I.R.C.I. (Istituto Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-dalmata) di Trieste. Prove firmate dei crimini dei «liberatori» sul sangue dei vinti e di tanti italiani che non hanno nulla a che fare con il Ventennio fascista, ma vengono additati come «nemici del popolo». Anzi, all'inizio restano nella Jugoslavia di Tito, come Emilia Smoliani, 23 anni, di Dignano che fugge a Trieste nel luglio del 1948. «Mio fratello Ferdinando di anni 17 al tempo della occupazione jugoslava dell'Istria si trovava a Pola» si legge nella dichiarazione giurata. Il fratello trova lavoro come inserviente nel corpo della polizia civile della Venezia Giulia sotto controllo alleato. Il 10 luglio 1947 torna a casa nell'entroterra istriano. «Quella sera stessa la polizia jugoslava lo arrestò - denuncia la sorella - La mattina del 14 luglio vennero ad avvisarci che si era impiccato in carcere».

Emilia vede la salma «che recava grossi ematomi sulla fronte e aveva profonde ferite e lacerazioni sui polsi sino a lasciar vedere le ossa». La sorella ricorda che «il suo vicino di cella ci confermò di aver sentito urlare mio fratello mentre lo torturavano».

***

Carmela Del Ben, di Umago, aveva perso il marito Libero Stossich prelevato dai partigiani di Tito il 28 aprile 1945 e accusato di essere un criminale fascista. «Era una calunnia perché navigava e non si interessava di politica - racconta nella dichiarazione giurata - Più tardi la pubblica accusa per il distretto di Buie e di Capodistria dichiarava che probabilmente l'infoibamento era dovuto ad un errore».

Il 12 aprile 1947 la vedova finisce in manette per avere denunciato a Trieste l'infoibatore del marito. «Senza essere sottoposta a processo venni condotta in Jugoslavia a Slovenski-Samac e fui destinata ai lavori forzati», si legge nella dichiarazione davanti al notaio.

Le eliminazioni mirate o aggressioni degli italiani rimasti si sprecano come nel caso di Guerino Dubaz, che il 15 settembre 1947 corre in soccorso di alcuni familiari a Buie. Prima chiede la protezione di due titini del Comitato popolare che fanno finta di scortarlo e poi lo abbandonano ai carnefici. «Appena sceso nella piazza di Buie - scrive il fratello - veniva aggredito dai soliti malviventi» e «in seguito alle gravi ferite riportate decedeva alle ore 7» del giorno dopo. Giordano Dubaz denuncia che è stato «assassinato per motivi politici dati i suoi sentimenti ostili all'U.A.I.S. (Unione antifascista italo-slava, nda) e al Partito comunista».

Se non li eliminano gli italiani rimasti, ma fuori linea, vengono sbattuti in galera. Maria Vardabasso, insegnante, finisce in cella il 12 agosto 1949 «senza alcun mandato di cattura». A Trieste, davanti al notaio, dichiara che era «accusata di reati contro il popolo () Subii dodici interrogatori durante i quali mi si chiese quali contatti avevo con il C.L.N. dell'Istria». In cambio della libertà la polizia segreta propone a Maria di «far parte del servizio d'informazione jugoslavo con il nome di Regina» per spiare gli altri insegnanti e i membri del C.L.N. Lei accetta e una volta liberata scappa a Trieste.

***

Lucia Zucca sul primo momento non capisce che i tre finti contadini arrivati per trebbiare i campi in realtà sono agenti provocatori che vogliono spingere il fratello Vittorio all'esodo per accaparrarsi le terre. Uno dei tre, Lino, è un ufficiale della Difesa popolare. Vittorio non cade nelle provocazioni: «Ti stai arricchendo, sei un capitalista speculatore». Lino, allora, cambia tattica e molestia sessualmente la sorella Lucia della vittima predestinata. Vittorio non ci vede più e caccia via i provocatori, che tornano «con una guardia popolare armata». Lucia sente «degli spari, mi sembra due» e vede cadere il fratello. Vittorio «ancora si muoveva, malgrado avesse un buco sulla fronte dalla parte sinistra». Dopo la sua morte la sorella viene trattenuta e minacciata per costringerla a dichiarare che si è trattato di un incidente. Lucia rifiuta e scappa a Trieste il 14 settembre 1948.

«Morte agli esuli» gridano l'8 gennaio 1948 a Cittanova gli estremisti filo Tito sotto casa di Antonia Pausler. Due giorni dopo si presenta Ubaldo Varin, «un elemento comunista». «Signora Pausler sono venuto a vedere se lei se ne va () Mi ha mandato la Difesa popolare».

Ad Erma Ermacora, sempre nel gennaio 1948, stesso copione. «È giunto l'ordine che entro due ore dovete sgomberare la casa», racconta Erma precisando «che dovevo sfrattare lasciando ogni cosa al suo posto e che mi era consentito di portare via un cambio di biancheria». Al posto di blocco della Difesa popolare, sulla strada per Trieste, le sequestrano pure la biancheria.

I casi di esodo forzato sono dozzine, ma colpiscono anche le semplici ruberie ammantate da motivazioni ideologiche. Giorgio Lubiana dichiara sotto giuramento che l'8 gennaio 1948 «si presentavano nell'abitazione di mio padre alcuni elementi comunisti i quali esibendo una carta del Comitato di Buie esigevano la consegna di una mucca.

Ad Ettore Pastrovicchio i poliziotti comunisti impongono il pagamento di 1000 dinari per il trasporto fino al carcere di Rovigno assieme ad altri italiani. Il 13 settembre 1948 li imbarcano tutti sul piroscafo diretto a Trieste.

***

Fra i documenti del Cln dell'Istria custoditi dall'Irci a Trieste spuntano gli odiosi decreti di epurazione. Il 27 maggio 1946 la commissione di Isola sentenzia che Concetto Prelaz, assunto dalla società Arrigoni, viene declassato da «impiegato ad operaio comune» per «continuo contatto con elementi reazionari e atteggiamento antipopolare». Il 24 aprile 1950 un esule anonimo denuncia al notaio di Trieste, collettore delle prove dei misfatti, che una settimana prima ad Isola d'Istria «tre agenti titini» lo hanno costretto a recarsi alle urne: «Per il bene di suo figlio e dei sui familiari ti consiglio vivamente di non astenerti dal voto». Alla popolazione minacciata e intimidita fa propaganda anche «il famigerato Nerino Gobbo», uno degli infoibatori di Tito.

La confessione-pentimento di Mario Mazzarol, ex militante comunista, del 10 agosto 1948 è uno dei documenti più interessanti dell'archivio. «Animato da una fede senza limiti sarei stato pronto () a fare qualunque cosa per Tito che ritenevo un campione di democrazia, un eroe della lotta antifascista» dichiara l'italiano di Isola, che ha indossato la divisa partigiana nell'ultimo mese di guerra. Delegato di fabbrica comincia a nutrire i primi dubbi con le epurazioni pre stampate che arrivano da Capodistria. «Fui costretto a firmare quelle schede» ammette, ma gli epurati «erano addirittura antifascisti». La mazzata finale è lo strappo di Tito con Mosca nel 1948. Mazzarol si sente pedinato dalla polizia segreta: «Era bastato qualche frase, qualche protesta, qualche intervento a favore di perseguitati per perdere la fiducia di quella banda di terroristi imperanti a Capodistria». Ad un certo punto arrivano le minacce e il titino della prima ora scappa a Trieste. «Abbiamo sbagliato grossolanamente e le responsabilità da noi condivise col nazionalismo slavo - ammette nella dichiarazione giurata - non si possono cancellare perché il popolo, il vero popolo, non può dimenticare quanto ha sofferto».