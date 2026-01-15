Fonti termali e sorgenti sulfuree per una full immersion nel benessere

Non solo attività sportive sulla neve. L'inverno e la montagna sono anche cornice ideale per rigenerarsi a nuova vita, sfruttando i preziosi benefici dell'acqua in ogni sua declinazione: sorgente, neve e fonte termale. Perlomeno in Trentino succede così. Nei tre stabilimenti termali del territorio aperti anche in inverno è possibile allontanarsi da stress e frenesia e immergersi non solo nella natura immacolata, ma anche in full immersion all'insegna del benessere che, sfruttando il potere dell'acqua, fonte di vita e di energia, riconciliano corpo e mente con l'universo.

Nell'incanto delle Dolomiti di Fassa, a 1.325 metri di quota, sgorga una sorgente sulfurea che, scoperta a Pozza nel lontano 1493, ancora oggi è in pole position nel wellness. A dimostrarlo il circuito Terme Dolomia che, specializzato in percorsi riabilitativi, rappresenta un rinomato luogo toccasana per traumi articolari e muscolari. Ma non solo. Il centro mette a punto anche trattamenti rilassanti ed estetici, percorsi, programmi e soggiorni focalizzati sul benessere e declinati a 360 gradi. Tra questi ultimi, spiccano il nuovo pacchetto rigenerante da sei giorni "rivitalizzazione e relax corpo e mente", il weekend "salute e relax", un nome e un programma, e la tre giorni "benessere mamma", che si prende letteralmente cura di donne in dolce attesa (www.termedolomia.it). Spostandosi nella zona di Peio, nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio, si incontrano ben tre sorgenti termali. Note dal XVII secolo, sgorgano ai piedi del Monte Viòz e portano a galla acque minerali con proprietà efficaci nel trattamento di diverse patologie. Da scoprire e in cui immergersi, magari approfittando del pacchetto "wellness ai sapori di montagna". La formula "unisce l'utile al dilettevole" perché include un primo contatto con le acque termali, peeling naturale eseguito con aromi di montagna, sauna alpina al profumo di cirmolo, relax e trattamenti in tipiche stube. Il rito termina in dolcezza, con un momento di sana golosità a base di tisane alle erbe di montagna, yogurt e succhi di mele appena colte (www.termepejo.it). A chiudere il tris d'assi termali, Borgo Salute. Si trova nel cuore della Val Rendena, tra le Dolomiti di Brenta e il Gruppo dell'Adamello, e brilla come centro termale di riferimento per la cura e la prevenzione dei problemi respiratori e vascolari e come centro benessere.

Offre - da una parte - programmi e terapie ad hoc portati avanti da esperti qualificati e - dall'altra parte - un ventaglio di trattamenti e massaggi da vivere individualmente, in coppia e in modalità private, cioè in piccoli gruppi (www.borgosalute.info).