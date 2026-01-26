Forme composite dal tratto inedito per un'armonia superiore

All'interno della Fabrique du Temps Louis Vuitton, sono sviluppate, da più di due anni, le creazioni Daniel Roth e Gérald Genta, due marchi indirizzati non solo agli appassionati, ma ai puri intenditori, poiché espressione di concetti di tempo talmente personali e ricercati, da coinvolgere un pubblico alla ricerca di un orologio diverso, per il quale non esistono compromessi a cui sacrificare una propria visione.

Ciò premesso, la cassa a doppia ellisse di Daniel Roth, con tratti ricurvi raccordati da segmenti rettilinei, definisce un segnatempo mai immaginato prima del 1988 (anno di fondazione del brand), ma legato alla straordinaria matrice Breguet, Casa per cui Roth ha lavorato 14 anni, trasferendo sui suoi segnatempo la raffinata arte del guillochage sui quadranti, percorsi da sfere azzurrate e caratterizzati dalla numerazione progressiva. Distintosi per il celebre Tourbillon con scala dei secondi su tre archi di cerchio, Roth ha dimostrato la sua maestria assoluta anche su modelli come il Regolatore con Riserva di Carica, non disdegnando la semplicità di un solotempo ultrapiatto. Un modello che, durante la LVMH Watch Week, la Maison (ormai dal 2000 priva della partecipazione del Maestro di Nizza), sotto la guida di orologiai di altissimo livello come Michel Navas ed Enrico Barbasini, all'interno della Fabrique du Temps, è stato proposto in forma scheletrata con ponti e platina in oro, così come la succitata, inconfondibile cassa in Rose Gold da 38,6 x 35,5 mm (6,9 mm di spessore), dall'ergonomicità superiore.

Con lunetta bombata lucida e svasature sulla carrure, impiega il calibro manuale DR002SR (bilanciere ad inerzia variabile, 28.800 alternanze/ora, 65 ore d'autonomia), scheletrato secondo uno schema calibrato sulla rigidità del meccanismo (viti di fissaggio esterne e ponte unico del treno del tempo, a dissimularne uno per singolo ruotismo). In quanto a Gérald Genta, Maison fondata nel 1969, il discorso cambia, in quanto legato al celeberrimo designer, il cui magic touch, oggi è reinterpretato da Matthieu Hegi, Direttore Creativo della Fabrique du Temps Louis Vuitton. Inutile ricordare le pietre miliari del segnatempo da polso create da Genta (Royal Oak, Nautilus, Ingenieur, Polerouter, Pasha, per citarne alcuni), a dimostrazione di un heritage mirato sull'esplicitazione armonica di forme composite, in cui geometrie e curvature si fondono su insiemi inediti.

Un concetto ben rappresentato dalla collezione Geneva: due solotempo, in oro rosa e in oro bianco da 38 mm, dall'originale cassa coussin da 38 mm con lunetta scalinata (particolare decisamente Genta), cabochon sulla corona e monoanse centrali, caratterizzati da quadranti grainé su due cromie d'impatto calde e sfumate, marrone e grafite, con minuteria stilizzata a chemin de fer; il movimento automatico è di manifattura Zenith con 50 ore d'autonomia.