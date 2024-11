Fumetti e disegni al Wow. Spazio sul genio che scrisse "La Bohème"

Ascolta ora 00:00 00:00

Cento anni fa moriva Giacomo Puccini, compositore tra i più amati che ha lasciato capolavori come «Madama Butterfly», «La Bohème» e «Turandot».

Nel giorno preciso in cui ricorre il centenario della sua morte, oggi, Wow Spazio Fumetto Museo del Fumetto di Milano (viale Campania 12) dedica una mostra che espone gli omaggi di alcuni dei più importanti autori del fumetto italiano realizzati appositamente su commissione del museo stesso: Milo Manara, Silver (Lupo Alberto), Silvia Ziche (Topolino e Lucrezia), Giuseppe Palumbo (Diabolik), Claudio Villa (Tex), Simone Bianchi (Marvel e DC Comics), Mirka Andolfo (Sweet Paprika, Blasfamous), Lola Airaghi (Dylan Dog, Brendon e Legs Weaver), Fabio Celoni (Topolino), Claudio Sciarrone (Topolino e Marvel), Fabiano Ambu (Bonelli), Adriano Carnevali (I Ronfi) e Sandro Dossi (I Puffi). Grazie alla collaborazione di Panini e Giunti saranno esposte in mostra anche le due bellissime copertine dedicate a Puccini del numero speciale di Topolino, con la cover disegnata da Paolo Mottura, e del volume Paper Puccini disegnata da Michela Frare (Giunti). Poi alcune pagine della bellissima biografia di Giacomo Puccini illustrata dalle celebri formichine di Fabio Vettori. Non solo immagini ma anche dibattiti, iniziative e altri spettacoli, anche nella sede degli Amici del Loggione (via Silvio Pellico 6): dove oggi alle ore 18 c'è «Visse d'arte, visse d'Amore. Aspettando Giacomo Puccini», una pièce di e con Massimiliano Finazzer Flory. E ancora al Wow. Domenica 15 dicembre alle ore 17,30 verrà presentata la graphic novel «Vissi d'arte. Vita e opere di Giacomo Puccini» di Roberto Iovino, Nicole Olivieri, Francesca Oranges, disegni di Sara Casciaro (Libreria Italiana Musicale).

La mostra, a cura di Enrico Ercole, vanta il patrocinio della Fondazione Giacomo Puccini e si inserisce nell'ambito delle iniziative di «Prima Diffusa» organizzata dal Comune: come da tradizione il 7 dicembre, Sant'Ambrogio, il Museo ospiterà infatti la diretta dal Teatro alla Scala della serata inaugurale della Stagione Lirica. Dice Luigi Bona, direttore di Wow Spazio: «Fin dalla sua apertura il nostro museo ha sempre partecipato alle edizioni di Prima Diffusa in collaborazione con il Comune e la Scala. Quest'anno lo facciamo allontanandoci un po' dalla prima scaligera, di cui come da tradizione ospiteremo la diretta il 7 dicembre, omaggiando una ricorrenza che quest'anno ha influenzato tutte le stagioni liriche del mondo, ossia il centenario pucciniano».

E conclude: «Lo facciamo per rendere omaggio a un compositore che ha operato molto a Milano, anche in collegamento ideale con la grande mostra Fumetto: un miracolo a Milano che ospitiamo in questi mesi, dedicata alla nostra città come è stata raccontata dal fumetto. Abbiamo così voluto riproporre opere realizzate in passato per le mostre che abbiamo allestito in occasione delle prime scaligere con Madama Butterfly e Tosca».