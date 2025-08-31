Fuori concorso. "La valle dei sorrisi"

Fuori concorso alla Mostra del cinema di Venezia arriva La valle dei sorrisi, il nuovo film di Paolo Strippoli che, dopo Piove di tre anni fa, non si è più fermato, tanto che ha già girato L'estranea. Il giovane regista pugliese, che aveva esordito in coppia con Roberto De Feo cinque anni fa in A classic horror story è una delle nostre certezze nel cosiddetto cinema di genere tanto che, dice, "l'horror è una meravigliosa possibilità perché è uno dei generi più liberi e politici perché capace di raccontare la contemporaneità".

Non fa eccezione il riuscito La valle dei sorrisi, il cui soggetto ha vinto il Premio Solinas nel 2019, che inizia con il nuovo insegnante di educazione fisica, Sergio Rossetti, interpretato da Michele Riondino, che arriva nel profondo Nord a Remis, un paesino nascosto in una valle isolata tra le montagne. Lì trova gli abitanti tutti insolitamente felici. Grazie all'incontro con Michela (Romana Maggiora Vergano) che lavora nella locanda del paese, il professore scopre che dietro questa apparente serenità si cela un inquietante rituale: una notte a settimana, gli abitanti si radunano per abbracciare Matteo Corbin (un sorprendente Giulio Feltri, nella foto, al suo debutto sul grande schermo), un adolescente capace di assorbire il dolore degli altri.

Il tentativo di Sergio di salvare il giovane risveglierà il lato più oscuro di colui che tutti chiamano l'angelo di Remis: "Sono due personaggi, racconta il regista, alla ricerca della propria identità, insieme costruiranno un percorso di crescita con la conoscenza e la compensazione".

In uscita il 17 settembre nei cinema, La valle dei sorrisi è una coproduzione italo-slovena di Fandango, Vision Distribution e Nightswim con Spok e Sky.