FuoriSerie

È arrivata Ashoka, su Disney+ la serie più attesa dagli amanti di Star Wars. Ambientata dopo gli eventi di The Mandalorian e di The book of Boba Fett, questa miniserie in otto episodi è incentrata sulle vicende della temibile Ahsoka Tano, un'ex padawan Jedi intelligente e dal carattere impulsivo. Ahsoka è anche una ex allieva - ma molto ribelle - di Anakin Skywalker (Hayden Christensen ne riprende il ruolo anche in questa serie). Come sempre accade per i prodotti Disney, ben poco è trapelato della trama (i prossimi episodi arriveranno uno a settimana). Ma a partire dei primo è chiaro che l'ex Jedi Ahsoka cercherà di portare a termine la difficile missione di inseguire il Grand'ammiraglio Thrawn (Lars Mikkelsen), alieno dalla pelle blu, carismatico e dalla voce indimenticabile, uno dei cattivi più ammirati e acclamati dell'intera saga di Star Wars, sparito nell'immensità dello spazio.

Creato dallo sceneggiatore Dave Filoni nel 2008 per la serie animata The Clone Wars, il personaggio di Ahsoka, formidabile combattente con una grande capacità di sintonizzarsi con la Forza, era apparso in altre serie animate come Star Wars Rebels, Star Wars: Forces of Destiny e Star Wars: Tales of the Jedi e, in live-action, nella seconda stagione di The Mandalorian, dove già aveva il volto di Rosario Dowson che ora è la titolare di questa nuova fiction, la cui prima stagione è ambientata dopo la caduta dell'Impero, in una galassia ormai vulnerabile, con l'ex cavaliere Jedi chiamata a indagare su una minaccia nascente.

Che dire, il personaggio funziona benissimo per i fan più giovani e, a differenza di altri (soprattutto dove ha messo le mani J.J. Abrams), è stato creato e inserito nell'universo creato da George Lucas senza creare troppi danni. Quindi la serie è anche guardabile per i vecchi puristi di Star Wars.