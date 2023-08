FuoriSerie

Bassa California. Una madre statunitense è fuggita lì con il suo bambino, Jodie. In Messico è andata per crearsi una nuova vita. E ci è riuscita, ora il suo cucciolo sta per compiere tredici anni. Tutto sembra scorrere con una parvenza di normalità. Certo, il giovane Jodie deve prendere con costanza degli psicofarmaci per tenere a bada i suoi incubi e le sue allucinazioni. Ma avendo avuto un'infanzia traumatica questo potrebbe sembrarci quasi normale.

Inizia così la serie Jodie. Il Prescelto, disponibile su Netflix. Ma quasi subito il pubblico si accorgerà che ciò che accade attorno a Jodie e ai suoi giovani amici non ha molto di normale. Quelle di Jodie più che allucinazioni sono visioni. E quando lui e la sua banda di adolescenti - una ragazzina alla quale è scomparso un fratello, un giovane nerd, un robusto ragazzone dalla famiglia povera, e un nativo pellerossa la cui famiglia vive di pesca - si addentreranno nel deserto e nelle saline avverrà il miracolo. Jodie sopravviverà a un tremendo incidente. E a quel punto non ci sarà più modo di nascondere l'evidenza: il giovane gringo ha dei poteri eccezionali, una natura cristica. E c'è chi questa cosa vorrebbe sfruttarla. Molti, invece, semplicemente si fanno travolgere dal desiderio di miracolo e assediano il loro nuovo redentore.

Questa, in soldoni, la trama di una fiction che si mette all'incrocio di più generi, mischiando il fantastico in stile Stranger Things al mistery religioso del Miracolo (la serie italiana creata da Niccolò Ammaniti). Il nocciolo della narrazione, in questo caso, è molto solido, derivando da uno dei fumetti più amati di un gigante del genere come Mark Millar. Infatti, nonostante il cambio di ambientazione la serie segue fedelmente la rotta del suo American Jesus. Anzi, lo spostamento nel mistico e religioso Messico potenzia alcuni dei temi trattati. Una serie interessante, non stereotipata, dove il giovane cast se la cava abbastanza bene, ed emerge qualche limite soltanto nella regia.