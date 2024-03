Il "Future Hits Live" e la forza di Radio Zeta di attirare i giovani

Nonostante qualcuno pensi il contrario, la radio continua a piacere ai giovanissimi. A questo giro lo conferma il cast del Radio Zeta Future Hits Live, che può proclamarsi «Il festival della Generazione Zeta» perché nel cast ha quasi esclusivamente artisti giovanissimi. Da Alfa a Rhove a Big Mama e Mahmood (foto) fino ad Annalisa, Alessandra Amoroso, Ghali, Angelina Mango, Rose Villain, Capo Plaza e persino i Ricchi e Poveri che piacciono pure ai bambini, l'elenco conferma che la radio ha ancora potere attrattivo anche nei confronti degli under 20. Gli artisti, o meglio i loro staff, ne sono consapevoli e difatti partecipano al Future Hits ben sapendo che venerdì 31 maggio sul Palco Centrale del Foro Italico di Roma incontreranno quasi esclusivamente il proprio pubblico. Non è un dettaglio secondario per chi segue il mondo della radiofonia. Per merito di Lorenzo Suraci che presiede il gruppo Rtl 102.5 e della direttrice artistica Federica Gentile, Radio Zeta è stata in grado in pochi anni di diventare un punto di riferimento per il pubblico nato tra la fine dei Novanta e il primo decennio del Duemila, che era stato fino a quel momento trascurato. Non contano gli ascolti (1.126.000 ascoltatori nel giorno medio 2023 secondo Radioter) ma conta essere una rampa di lancio di tendenze, anche musicali, e un serbatoio di talenti (ad esempio Alfa è uno speaker della radio).

Insomma, la radio non smette di essere opinion leader nel pop anche per i nativi digitali che manco sanno cosa fosse l'Fm. Ma lo fa in modo diverso rispetto a trent'anni fa, a conferma di una capacità di reinventarsi che altri media non hanno.