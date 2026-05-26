Gambe gonfie e pesanti: quando la circolazione parla anche al cuore

Gambe pesanti a fine giornata, caviglie gonfie, formicolii, capillari visibili: disturbi molto comuni, che spesso vengono sottovalutati e archiviati nella categoria dei problemi estetici. In realtà, possono essere il primo campanello d'allarme di una circolazione venosa poco efficiente.

Perché la salute delle gambe non riguarda soltanto le gambe. I vasi sanguigni sono un sistema unico e comunicante: quel che accade nella circolazione periferica può riflettere un equilibrio più ampio dell'organismo. Al centro di questo equilibrio c'è l'endotelio, il sottile rivestimento interno dei vasi sanguigni e linfatici. Quando l'endotelio è in salute, contribuisce a mantenere i vasi elastici e protetti. Quando, invece, è sottoposto a stress ossidativo e infiammazione, può perdere parte della sua funzione protettiva.

Familiarità, età, sedentarietà, sovrappeso, dieta poco equilibrata, fumo e stress cronico sono tra i fattori che possono compromettere la funzione endoteliale e mettere sotto pressione l'intero sistema vascolare. Per questo, i sintomi alle gambe non andrebbero affrontati con superficialità, a volte addirittura liquidati alla leggera. Caviglie gonfie anche al mattino, macchie scure sulla pelle, dolore meritano attenzione e, se necessario, una valutazione medica.

Prima ancora dei trattamenti, la prevenzione passa dallo stile di vita: camminare con regolarità, mantenere un peso adeguato, seguire un'alimentazione ricca di antiossidanti sono abitudini che alleggeriscono il lavoro dell'apparato circolatorio.

Anche il supporto locale può essere utile per dare sollievo alle gambe affaticate. Creme specifiche, ad alta concentrazione di attivi capillarotropici e flebotonici, come Inocrema Rosa che, formulata da Promin, contiene un'alta concentrazione di attivi funzionali, tra cui ribes nigrum, picnogenolo, mirtillo, vitis vinifera. La sua efficacia è ottimizzata da una base attiva di inositolo e, applicata sulle gambe con un leggero massaggio, favorisce il benessere del microcircolo, aiuta a drenare i liquidi e a donare leggerezza agli arti inferiori.

Accanto al trattamento topico, oggi cresce l'attenzione verso l'integrazione specifica, mirata a sostenere il benessere vascolare dall'interno. Alcune sostanze di origine naturale, come le proantocianidine, sono note per la loro azione antiossidante; altre molecole, come l'inositolo, sono studiate per contrastare l'infiammazione e sostenere la fisiologica funzionalità dei vasi. In questa prospettiva nasce InoVitis di Promin, buon nutraceutico brevettato in compresse a lento rilascio, a base di proantocianidine oligomeriche di ultima generazione, inositolo e cromo.

Con funzione antiossidante, antinfiammatoria, antiaging, offre un efficace supporto

all'equilibrio endoteliale, al controllo dell'insufficienza venosa e alla prevenzione cardiovascolare. Perché il benessere delle gambe non è un dettaglio estetico: curare la circolazione periferica significa proteggere il cuore.