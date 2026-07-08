Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza

Helen of Nairobi

Al cinema a volte non basta sospendere l'incredulità. Ma anche la ragione e la logica

Helen of Nairobi
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Iliade e Odissea le abbiamo lette al liceo. Christopher Nolan è un regista che amiamo. E non siamo prevenuti di fronte alle riletture hollywoodiane del mito. Infatti aspettiamo con curiosità il film Odyssey, qualcosa di terribile secondo tutte le persone che non lo hanno visto. E siamo sicuri che ci piacerà.

Ci ha stupito invece ascoltare, in occasione della preview americana, un'intervista a Lupita Nyong'o, l'attrice di origini keniote, nera e rapata a zero, che interpreta Elena di Troia, «dalle bianche braccia» e «dai lunghi capelli color dell'oro». Al cinema a volte non basta sospendere l'incredulità. Ma anche la ragione e la logica.

Comunque. Detto che noi avremmo dato la parte a Sydney Sweeney, alla domanda «Cosa diresti a Omero se fosse qui con te?», Lupita ha risposto: «Ehi, perché hai dedicato poco spazio alle donne sullo schermo?». Ha detto proprio così: «screen time».

Omero insomma dovrebbe giustificarsi perché ha scritto un'opera in cui la trama è vigilata dalla dea Atena, al centro c'è una guerra scoppiata per una donna, il tempo è scandito da Penelope, i personaggi più straordinari sono Calipso, Circe, Nausicaa... e c'è persino una certa philia tra Patroclo e Achille. Cosa vuoi di più? Uno Zeus trans?

Mah. L'impressione è che il culto woke non sia di per sé sbagliato. Ma stupido.

E per il resto, è certo che gli uomini (e un po' anche le donne) parleranno ancora di Omero molto tempo dopo che avranno dimenticato Lupita.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica